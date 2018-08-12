黃石城昨天住院 女兒黃文玲：穩定恢復中！

前彰化縣長黃石城（圖左）與女兒黃文玲。（取自黃文玲臉書）

2018-08-12 14:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕前彰化縣長黃石城昨晚傳出在錄節目時緊急送醫，令許多鄉親非常擔心，黃石城的女兒黃文玲今天到醫院探視父親；黃文玲說，父親穩定恢復中，今天還跟她有說有笑，如果沒有問題，明天就可以轉到普通病房，很快就可以跟大家見面！

準備以無黨籍身分競逐下屆彰化縣長的黃文玲，今天透過視訊電話接受媒體訪問時表示，多謝彰化鄉親的關心，父親現在正在加護病房觀察中，父親開口第一句話就是節目錄完沒，得知住院後讓鄉親憂心，特別囑付跟鄉親說，謝謝大家的關心。

黃文玲說，父親身體健康，都有做運動，長期對於公共事務非常關心，包括台灣的未來與彰化的發展，昨天去上節目就是講稅務改革部分提出看法，在錄影途中，因為呼吸不順暢，呼吸急迫才就醫，接受治療後，非常正常與清醒，一切都在恢復當中，希望很快就可以跟大家見面，可以出席她的競選總部成立大會。

黃文玲也特別感謝許多人在第一時間表達關心，包括李登輝總統辦公室、台北市長柯文哲、前行政院長張善政等好友都捎來關心及祝福，台北市長柯文哲也和父親通電話以醫師的專業詢問他的狀況，黃文玲強調她今年生日最大的願望，就是父親平安健康！

前彰化縣長黃石城（圖右）與女兒黃文玲。（取自黃文玲臉書）