國民黨比較會拚經濟？ 小英：該問他數學好不好？

蔡英文總統今天南下高雄為民進黨提名高雄市參選人陳其邁授旗，陳其邁也隨即揮動大旗，展現要贏得高雄市的決心與氣勢。（記者張忠義攝）

2018-08-05 17:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨屢屢批判民進黨不會拚經濟，總統蔡英文今搬出相關數據，她指出，台灣經濟成長連四季超過3%、去年失業率3.67是17年來最低，今年上半年更降到3.09，股市上萬點也持續年餘，如果還有人問國民黨比較會拚經濟，「應該要問他數學好不好」？

蔡英文指出，中央近兩年推動很多改革，尤其經濟方面著力很多，過去的政府嫌麻煩、怕反對、懶惰不做的事，我們一件一件做，改革拚經濟。

以產業需要電力為例，這幾天很熱、用電很多，但政府全力推動綠色能源，電力還有剩、完全不缺﹔而產業發展新技術需要好人才，政府就修法讓外國人才來台服務，同時培養在地人才，台積電根留台灣，華邦電在高雄投資3千億，這就是業界對民進黨拚經濟的肯定。

蔡英文請大家回想一下，國民黨常說批經濟，但民進黨執政前、國民黨執政的經濟成長率為經0.8，民進黨則已連四季超過3%，贏了韓國、不是四小龍最後。

去年失業率3.67是17年來最低，今年上半年更降到3.09，國民黨執政時號稱要讓股市兩萬點，最後沒做到、還說是開玩笑，但民進黨執政後股市上萬點持續年餘。

蔡英文強調，民進黨執政後經濟成長穩定，股市上萬點超過一年且繼續維持中，民進黨做事默默做、努力做，實實在在做，成績一定看的到﹔真實放在眼前，民進黨執政經濟好、失業率低、景氣真的好起來了，如果有人還說國民黨比較會拚經濟，「該問他數學好不好」。