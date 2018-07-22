無黨派台南市長參選人許忠信在美加地區演講獲得共鳴

2018-07-22 12:56

【本報駐加特派記者張伶銖/溫哥華21日報導】以無黨派身分參加台南市長選舉的許忠信，最近在美加地區巡迴演講，並得到不少美加地區深綠鄉親的大力支持，相信美西鄉親稱為「台灣阿信」的許忠信，有機會讓台南經濟起發，讓「台南經驗」重新帶領台灣的發展。

許忠信在溫哥華舉行一場演講，台下座無虛席，不少鄉親對於民進黨提名黃偉哲參選，而前台南縣長蘇煥智也以無黨人身分參選，加上許忠信等綠營候選人總共有三人，是否會分薄了台南綠營票源，而讓國民黨的候選人有可乘之機，均表達了非常憂慮。

加拿大台灣同鄉會會長江文基指出，多年來他邀請過許多政治人物前來演講，而這次許忠信演講引起反應之熱烈，幾乎是未曾見過，而他還不是綠營正式提名的候選人，這說明許忠信受到許多綠營人士的肯定。

許忠信在演講時指出，台南的經濟近年來因為馬英九時代鼓勵台商往中國發展，而被掏空情況嚴重，他並認為，台灣和中國在緯度接近的情況下，農業不可能有互補，農產品是處於競爭的態勢，真正能與台灣農產品有互補的應該是緯度較高的日本，兩個處於不同緯度的國家所生產的農產品，才有互補性。此外，許忠信認為，能夠在工業上與台灣互補的是像是德國等歐洲國家。許忠信的演講內容並獲得台灣鄉親的共鳴。

許忠信後來與曾任美國愛達荷州共和黨主席，曾擔任錢尼副總統國安顧問的葉望輝（Steve Chabot）一同訪問西雅圖的台灣鄉親，不少鄉親在聽完許忠信為了台南經濟前途，也為建立台灣自由民主的價值所以投入選舉，大受感動，也有不少鄉親開始寫信發電郵開始為許忠信拉票。

例如有一名「阿志」鄉親在給美國灣區鄉親發出的電郵中說， 有人憂慮台南的選情，在鷸蚌相爭之下會像在高雄陳致中參選的時候一樣，給了藍營檢了便宜。他想這件事在台南不會發生，因國民黨的高思博，不會拿到超過三成的選票。

阿志說，他期待阿信在競選期間，能成為第三勢力台派議員的母雞，進而能夠儲存能量，在不久的將來，把台聯、基進黨、自由台灣黨... 等，這些有在追求獨立建國的小黨，結合成為一個第三勢力的政黨。

阿志表示，他知道這有很大的難度，但阿志就相信只有這樣，才能在2020 大選時，通過獲得政黨補助的門檻。