三中案》馬四處喊冤 台北地檢署：勿操弄民粹斵傷司法

2018-07-18 20:50

〔記者謝君臨／台北報導〕前總統馬英九涉三中案被起訴，今應國民黨黨主席吳敦義之邀，赴中常會說明三中案，喊冤絕無一毛錢進自己口袋，並批評台北地檢署強行起訴，北檢稍早發新聞稿反擊，強調馬確以不合理低價出售中視股權，偵辦、起訴此案的合法性毋庸置疑，呼籲馬應回歸「證據」，切勿以情緒或民粹性手段，斵傷司法威信。

北檢發言人周士榆表示，中視為股票上市公司，股票交易應依證券交易相關法規為之，絕無以「天龍八步」之財務操作方式掩飾以低於盤價價格出售之理；中視股票於2005年12月23日的收盤價為11.5元，於該日至2006年4月3日的平均收盤價為每股10.10元，如謂每股6.5元的交易價格並非賤賣，實屬無稽。

此外，馬英九於2006年3月12日國民黨內部會議時，就余建新意欲索求中視股權交易差價利益時，初始亦表示：「這個太荒唐了嘛」、「除非當初我們有這樣一個約定，否則的話，不能夠說是用一個遠低於市場行情的價格，讓他們獲得將近5億的暴利」等語，顯見馬明知每股6.5元顯為悖於市場行情的不合理低價。

周士榆指出，檢方偵辦及起訴三中等案的適法性毋庸置疑，起訴書從未引用「政黨不當取得財產處理條例」，即便馬等人主張「沒拿一毛錢」，但其所為不利益且不合營業常規賤賣黨產之行為，使暴利盡入他人私囊，當然成立犯罪。另，中投公司確實有「預置了6000萬準備訴訟」。

周士榆強調，因本案扣案的全部錄音檔和譯文事涉案外人權益，因此檢方僅公布與案情相關部分，如馬希望「全部公布」，即應確實聲請法庭公開勘驗，以受公評；而檢方認定馬等人態度不佳，係以被告等「猶飾詞狡辯，相互推諉」為由，起訴書從未提及馬曾行使緘默權一事。

周士榆說，檢方偵辦馬相關案件，檢察官均秉持法律公平辦理，絕無任何政治立場考量，呼籲馬應回歸「證據」，澄清事實，切勿以情緒或民粹性手段，斵傷司法威信。