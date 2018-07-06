軍友社探視秦良丰 李棟樑來加油打氣

軍友社理事長李棟樑感謝三總醫療團隊提供秦良丰豐富的醫療資源與照護。（圖由軍聞社提供）

2018-07-06 16:51

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍特戰上兵在演訓時跳傘受傷，目前在三軍總醫院持續治療中，軍人之友社理事長李棟樑今日前往三總內湖院區探視秦良丰，關心他近日醫療情形與進展，並叮囑秦良丰的雙親保重身體，為他們加油打氣。

根據《軍聞社》報導指出，李理事長上午由軍友社秘書長曾有福等人陪同，前往三軍總醫院內湖院區，聽取院方說明秦員的醫療計畫與復健情形，為避免打擾秦良丰休息，及減少外來細菌感染，李理事長特別選擇在家屬休息室與秦良丰的雙親見面，並致贈慰問金，表達軍友社對秦良丰的關心。

李棟樑向家屬表示，「知道良丰受傷的時候，我當時就想馬上去醫院看他」，由於考量院方的急救處置，以及提供病患安靜的休息空間，減少外務的打擾，因此李棟樑選在今日前來關心他的復原情形。

「看到你們這麼樂觀，我也很放心」，李理事長對秦良丰的雙親抱持積極、樂觀的態度，看待此次演訓意外，且仍持續支持國軍，表達肯定與讚許，並對三軍總醫院醫療團隊提供秦良丰豐富的醫療資源，表示感謝與嘉勉。

軍聞社表示，探視過程中，秦良丰的雙親一再向國防部、軍友社及社會各界對他的關心與鼓勵，表示感謝，也強調他們將會一同陪伴良丰，攜手度過難關。