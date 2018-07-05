鳳梨農北上抗議人數銳減 總指揮被踢爆是「白狼」朋友

鳳梨價格崩盤，中南部雲林、嘉義與屏東等地的鳳梨農4日串連北上到立法院與行政院抗議，高喊政府無能、農民無辜，並在行政院前砸鳳梨表達不滿。（資料照）

2018-07-05 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕日前香蕉產量過剩導致價格下跌，近來鳳梨價格慘跌也讓農民欲哭無淚，甚至有南部縣市農民集結，北上到立法院前抗議，不過有PTT網友PO文爆料，指稱參加4日抗議活動的農民銳減，原因是中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂原本也要一同參與陳抗，但農民不願意和黑道站在一起，參加人數才會銳減。不過抗議活動主要總指揮億鑫合作社負責人簡源松強調，他不否認和白狼是朋友，但有婉拒白狼到場關心，抗議人數減少和白狼無關。

南部鳳梨農北上抗議，有PTT網友PO文爆料指控，策動抗議的是一些地方人士，且有人與白狼有交情。爆料PO出後引發許多網友議論，農委會主委林聰賢今天也指出，動員鳳梨農北上抗議的是大林鎮長參選人簡志偉，質疑他是要利用一個議題來拉高自己的身價、「不歡迎政治動員」。不過簡志偉對此回應，指自己不屬於任何政黨，就算出來選也是無黨籍。

發動抗議的億鑫合作社負責人簡源松則是反駁，抗議活動和白狼無關，他也坦承白狼是自己的朋友，不過強調沒有透過白狼將鳳梨銷往中國，且對於白狼說也想到場關心，他也加以婉拒，並指幫忙出戰車等什麼的事是莫須有。他也指控，果農出發前接獲關說「鼓勵他們不要來」，才導致人數驟減，不過對於是誰關說，他則婉拒說清楚。