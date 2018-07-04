台南市長阿扁投給誰？勇哥說出屬意人選

2018-07-04 09:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕新勇哥物語今談到台南市長選舉，勇弟問勇哥會投給誰﹖勇哥說，於情會投蘇煥智、於理投許忠信、於法則投黃偉哲。

勇弟探詢，今年11月24日台南市長選舉，阿扁有投票權嗎？勇哥說明，2016年1月總統大選，阿扁接獲投票通知單，按照往例、保外就醫期間仍可投票，且第一時間台中方面也說阿扁投票權並未被剝奪，行使公民投票權不是政治活動、而是公益活動，可最後被馬總統的法務部長羅瑩雪打回票。

勇哥指出，阿扁戶口早已遷到台南東區，有權投台南市長一票，只怕「馬規蔡隨」不給投！勇弟又問，距離上次阿扁參選台南縣長，已經過了33年！？

勇哥形容這是不堪回首的往事，回憶1985年阿扁返鄉參選台南縣長，為打破縣長由國民黨內「山海二派」輪流主政，想學樊梨花移山倒海，結果被山海夾殺﹔外加阿扁落選被關，太太謝票時遭逢政治車禍導致下半身癱瘓，代價不可謂不大，卻也因此奠定台南從民主沙漠到民主綠洲的堅實基礎。

勇弟認為過去嘉市、宜蘭號稱台灣的民主聖地，今天台灣的民主聖地應數台南當之而無愧！

勇哥表示，台南是阿扁的故鄉，也是阿扁二次總統大選得票率全國第一名縣市，也因為這樣，才能彌補在台北市的選票不足！蔡總統2016年總統大選得票率第一名的縣市也是台南，得票率最高村里是阿扁出生的西庄。高達94%。

勇弟追問，台南市長選舉，阿扁到底會投給誰？

勇哥分析，於情：投蘇煥智；於理：投許忠信；於法：投黃偉哲。