台灣區花卉協會球員兼裁判？ 中市府：參與花博合乎法規

2018-06-29 16:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市議員李中今日在議會質疑，台灣區花卉協會與市府共同申辦花博，竟球員兼裁判參與佈展標案，涉嫌不公平競爭，且外埔園區綠能館與自然館的策佈展規劃也有重複發包之嫌，驗收與付款程序大有問題。

市府副秘書長郭坤明回應，台灣花協是我國在國際組織AIPH的會員，是花博「共同申辦單位」，非採購法專案管理單位，依法可參與花博相關標案工作，過去台北花博也是如此；而外埔兩館的服務內容不同，均依採購法辦理，無重複發包。

李中指出，台灣區花卉協會自101年即是花博共同申辦單位，卻又是「花艷館佈展暨花藝競賽委託專業服務案」得標廠商，有違採購法規定，而且既擔任花博總顧問、又做策佈展與花藝競賽，裁判兼球員、不公平競爭，應該廢標重來。

李也說，他接獲外埔園區原策佈展規劃廠商藝靜公司陳情，當初得標綠能館與自然館，市府後來卻不做了，另外發包給御匠設計得標，最讓人不解的是藝靜契約仍存續，未獲通知前往驗收，農業局卻付款給施工廠商，涉嫌重複發包、驗收與付款也有疑慮。

郭坤明指出，台灣花協代表台灣參加AIPH（國際園藝家協會），申辦花博需由花協與市府共同申辦，成功後，主辦單位是市府而非花協，花協既不是採購法專案管理單位，依法就可參與展館標案或競賽，台北花博經釐清後，並無疑義。

他又說，藝靜公司得標自然館與綠能館的基本設計、協助辦理兩館之招標及決標作業，御匠設計契約則是細部設計及營運管理作業，兩案採購項目不同，並無重複發包，現僅撥付細部設計規劃款項，尚未涉及工程監造、驗收，均依規定辦理。