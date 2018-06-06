柯文哲罵網友「王八蛋」 告訴不合法北檢簽結

2018-06-06 16:40

〔記者謝君臨／台北報導〕去年台北世大運開幕式遭反年改團體鬧場，台北市長柯文哲痛批這些人是「搞破壞的王八蛋」，引發楊姓女網友不滿，於柯臉書留言質問：「誰是王八蛋？」，不料柯竟親回：「你和那些反年改團體」，有民眾因此告發柯涉妨害名譽，不過由於楊女未提告，柯也未指名道姓，台北地檢署認定提告不合法，已簽結全案。

去年8月19日，台北世大運開幕期間，遭到反年金改革團體干擾、導致各國選手無法順利入場，讓全國罵聲一片。柯文哲開記者會時強調，世大運不只是台北的世大運，而是台灣的世大運，沒有人應在自己國家辦喜事的時候出來鬧場，最後還補上一句，「這些陳抗團體這樣搞，真的是王八蛋」。

事後，一名楊姓女網友不滿柯文哲所言，跑到柯的臉書留言嗆聲，指柯在事前信誓旦旦保證世大運不會出問題，更舉例國外的重要議程遇到抗議，維安依舊滴水不漏，但世大運卻發生這種事，「請你告訴台北市民到底誰才是王八蛋？」，不料柯竟親上火線回稱：「你和那些反年改團體」，引發議論。

有民眾認為，柯文哲此舉已涉嫌妨害名譽，向北檢告發，不過相關留言之後卻被刪除；檢察官調查後，發現楊女未於6個月的告訴期限內提告，但該案屬告訴乃論之罪，網友提告不合法，此外，柯回稱「反年改團體」也未指名道姓，認定無傳喚柯文哲之必要，日前已將全案簽結。