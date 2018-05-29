稱姚文智僅能吸引柯黑票 學者：綠營可能棄保

柯P民調領先姚文智2倍以上，范世平分析，若姚文智日後民調仍無起色，可能會有棄保效應。（資料照）

2018-05-29 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕針對2018台北市長選情，一份媒體最新民調顯示，台北市長柯文哲與國民黨參選人丁守中勢均力敵，皆勝過民進黨立委姚文智2倍以上。台灣師範大學政治學研究所教授范世平分析，若姚文智日後的支持度仍無起色，綠營有可能會有棄保效應。

《蘋果日報》委託世新大學所做的民調顯示，丁守中獲得29.1%民眾支持，柯文哲29.0%支持，姚文智13.5%，未表態有28.4%。范世平認為，姚文智獲得提名凝聚出一些綠營支持者的士氣，使得民調上升，但幅度並不大，若日後民調無顯著成長，可能會有棄保效應。

范世平分析，除了遷移松山機場，姚文智沒有其它令人印象深刻的政見，以行銷的概念來說，品牌定位不清，除了「反柯」的立場外，沒有動力讓選民投票給他，且進一步探討遷機的可行性，像是桃機是否有足夠空間或其它配套來配合這項政策，姚也說得不夠明確。

若以年齡來區分，柯P在40歲以下族群獲得過半支持度，姚文智在三人中年紀最輕，反倒最不受年輕人支持，范世平說，姚的支持者看來就只是反柯的綠營選民，應該要檢討為何對年輕人吸引力不足。