柯P公宅支票難兌現？ 選前每月發包800戶才兜得攏

2018-05-21 16:10

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲公共住宅支票4年2萬戶，都發局長林洲民4月赴議會工作報告，指其中有部分是「已完工及發包完成並施工中」1萬2702戶。但都發局5月函覆台北市議員王世堅，指目前「已入住、興建中、開工前置作業」6972戶，尚有19處、6824戶規劃中；意即選前市府每個月需發包800戶，數字才兜得攏。王今於議會質詢，批林傻傻編劇本、恐帶同仁撞壁。

王世堅於議場播放新聞畫面，只見柯文哲選前喊5萬戶公宅，上任後說8年5萬戶還有很多問題要處理；2016年柯則說不認為4年2萬戶能蓋好，改口4年2萬戶動工，並稱是政策調整、而非跳票。記者進一步查閱都發局網站，去年被媒體質疑政策跳票時，已將說法調整為，4年2萬戶包括「已完工、施工中、發包中、規劃中、都更分回。」

林洲民今下午於議會答詢細述，「已完工施工中」將達1萬2千戶，其餘則是「發包、規劃、都更分回」，2大項目共計2萬戶。至於4月議會工作報告，林洲民也指，今年底新建公宅基地36處基地，「已完工及發包完成並施工中」1萬2702戶。

但對於王世堅發函詢問，林洲民2次所稱「已完工施工中」基地，目前都被發局註記「規劃中」，如這批基地要成為帳面上「施工中」，都發局每個月需發包2、3處基地，即每個月平均要有800戶業績。

王世堅於議場批評，根據都發局提供資料，目前已入住公宅僅889戶、興建中則4898戶，都發局為了充數字，還取巧將1185戶列為「開工前置作業」，都發局傻傻編劇本，殊不知屆時跳票要負責，並對林洲民說「柯市長帶頭轉向，怕你們還往前衝、林洲民只好帶都發局同仁集體撞壁。」