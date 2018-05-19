打造2.0版蘇貞昌 電火球：找回新北市民光榮感

現場民眾戴上蘇貞昌的造型文宣，希望讓新北亮起來！（記者賴筱桐攝）

2018-05-19 19:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員何博文今天（19日）下午舉辦民進黨新北市長參選人蘇貞昌板橋區市政說明會，吸引大批民眾參加，會場擠得水洩不通。蘇貞昌說，這麼多鄉親聚在一起、很熱情，民眾對於當年縣府團隊的政績都記得，他很感動，希望以此為基礎，打造2.0版的蘇貞昌，為新北市的更新、更好而努力。

蘇貞昌致詞時說，國民黨在新北市執政13年，新北市老是在後段班，他擔任兩屆台北縣長，任內蓋了6間博物館，結果市長朱立倫上任後，花了6000萬元在土地1坪200萬元的新莊副都心，蓋出1座中港大排願景「蚊子館」，設備壞光光，1天不到10個人參觀，館內工作人員還比民眾多。

蘇貞昌指出，台北縣政府1年預算700億元，新北市政府1年預算1700億元，過去里辦公室的經費1個月5萬元，1年60萬元，用不完可以留到下個月用，市府升格後，里辦公室經費每月還是5萬元，而且使用項目有諸多限制，市府不信任里長，所以行政效率差很多。

蘇貞昌細數當年政績，包括淡水漁人碼頭、八里左岸、二重疏洪道髒亂變為美麗，有54個籃球場、20多公里自行車道，都是他向中央爭取經費建設而來，沒有花台北縣民一毛錢。去年中央給新北市政府7億多元長照預算，結果市府還剩3億多元退還中央，如果是他當市長，他一定花到一毛錢都不剩，還把其他縣市用不完的經費要過來，這就是他的執行力。

蘇貞昌說，若他當選市長，會讓新北市的組織動起來，市府、區公所、里辦公處連成一線，做出成績，市府聽見民意，民眾看到效率，讓新北市變得更新、更好，找回市民的光榮感。

  • 新北市議員何博文今天下午舉辦民進黨新北市長參選人蘇貞昌板橋區市政說明會，吸引大批民眾參加，蘇貞昌細數當年擔任台北縣長的政績。（記者賴筱桐攝）

    新北市議員何博文今天下午舉辦民進黨新北市長參選人蘇貞昌板橋區市政說明會，吸引大批民眾參加，蘇貞昌細數當年擔任台北縣長的政績。（記者賴筱桐攝）

  • 民進黨新北市長參選人蘇貞昌和民意代表在台上高喊「衝衝衝」。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長參選人蘇貞昌和民意代表在台上高喊「衝衝衝」。（記者賴筱桐攝）

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