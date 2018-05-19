打造2.0版蘇貞昌 電火球：找回新北市民光榮感

現場民眾戴上蘇貞昌的造型文宣，希望讓新北亮起來！（記者賴筱桐攝）

2018-05-19 19:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員何博文今天（19日）下午舉辦民進黨新北市長參選人蘇貞昌板橋區市政說明會，吸引大批民眾參加，會場擠得水洩不通。蘇貞昌說，這麼多鄉親聚在一起、很熱情，民眾對於當年縣府團隊的政績都記得，他很感動，希望以此為基礎，打造2.0版的蘇貞昌，為新北市的更新、更好而努力。

蘇貞昌致詞時說，國民黨在新北市執政13年，新北市老是在後段班，他擔任兩屆台北縣長，任內蓋了6間博物館，結果市長朱立倫上任後，花了6000萬元在土地1坪200萬元的新莊副都心，蓋出1座中港大排願景「蚊子館」，設備壞光光，1天不到10個人參觀，館內工作人員還比民眾多。

蘇貞昌指出，台北縣政府1年預算700億元，新北市政府1年預算1700億元，過去里辦公室的經費1個月5萬元，1年60萬元，用不完可以留到下個月用，市府升格後，里辦公室經費每月還是5萬元，而且使用項目有諸多限制，市府不信任里長，所以行政效率差很多。

蘇貞昌細數當年政績，包括淡水漁人碼頭、八里左岸、二重疏洪道髒亂變為美麗，有54個籃球場、20多公里自行車道，都是他向中央爭取經費建設而來，沒有花台北縣民一毛錢。去年中央給新北市政府7億多元長照預算，結果市府還剩3億多元退還中央，如果是他當市長，他一定花到一毛錢都不剩，還把其他縣市用不完的經費要過來，這就是他的執行力。

蘇貞昌說，若他當選市長，會讓新北市的組織動起來，市府、區公所、里辦公處連成一線，做出成績，市府聽見民意，民眾看到效率，讓新北市變得更新、更好，找回市民的光榮感。