民進黨不禮讓已心裡有底？ 柯P點頭回應

台北市長柯文哲今天在議場詢答時，面對市議員秦慧珠連番逼問，民進黨傳傾向不再禮讓，是否已經心裡有底，柯最後「點頭」回應。（記者方賓照攝）

2018-05-14 11:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底縣市首長選戰，民進黨傳傾向不再禮讓台北市長柯文哲。對此，柯文哲今天在議場詢答時，面對市議員秦慧珠連番逼問是否已經心裡有底，最後「點頭」回應。

柯文哲上午赴市議會專案報告，市議員秦慧珠首先提問今早一份媒體民調指出，國民黨提名的丁守中PK柯文哲，丁以42.7％比36.5％勝出，柯是否感到壓力？柯表示，還好啦，以前當外科急診每天都有壓力。

柯也坦言做過內部民調，並稱，數據跟該份媒體民調差不多，在誤差範圍內。至於有沒有信心？柯直言「也只能盡力啊，不然怎麼辦」，他會努力。但若年底沒有年任成功，剩下7個月有什麼想做的？柯文哲說，就是把每天列管的事情做好，每天都有新的問題，他的政治理念就是把所有小問題解決了，就沒有大問題。

秦慧珠質疑，難道過去3年都沒有把事情做好嗎？為何多數民進黨籍市議員希望自提人選？柯大嘆這就是台灣政治困境，台灣被意識形態綁架。

「所以錯都不是你，是意識形態問題？」秦慧珠聞言反譏，並問柯，是否覺得自己像是誤入叢林小白兔，死路一條？柯竟回「我是誤入叢林的獅子」，不過獅子是萬獸之王，怎麼會死路一條，引發現場一片笑聲。

至於是否心裡有底民進黨一定不會禮讓？柯起先只說「就是表達善意」，但當質詢時間結束，秦慧珠仍不停逼問，柯最後點頭回應。