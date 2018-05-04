國民黨列「四大罪狀」 要全民公審吳茂昆

2018-05-04 12:44

〔記者鄭鴻達／台北報導〕管中閔台大校長遴選爭議持續延燒，國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆、台北市議員參選人游淑惠，今召開記者會，列出教育部長吳茂昆「四大違法行徑」，並要把相關資料公開上網，讓全民公審吳茂昆。

立法院國民黨團首席副書記長曾銘宗、立委費鴻泰、賴士葆，以及台北市議員參選人游淑慧，今召開「司法、監察、人民『三司會審』吳茂昆」記者會，針對吳茂昆處置管中閔的台大校長遴選爭議，提出多項質疑。

游淑慧指出，自2005年起至今，吳茂昆擔任的每一個公職職務都有違法行徑。她舉例，在吳擔任國科會主委期間到中國浙江開了違法會議；在中研院物理所所長期間，違法擔任中國中科院顧問、中國西部超導材料公司顧問；東華大學校長期間，侵害學校的專利。

曾銘宗說，100年前的今天，是五四運動，中華民國的民主法治得以奠定，要感謝當年的五四運動的先進。他表示，蔡政府拔管的理由，是管出任台哥大獨董，但這是台大140名教授擔任獨董的常態，如此拔管，真的很可惡。

費鴻泰說，這次國民黨要提出新五四運動，是要聲討國賊吳茂昆。他說，吳的做法破壞、曲解法令，也讓大學自治倒退100年，他與在場3位立委都長期在大學教書，深知學術自由的重要，吳茂昆如此，是要讓大學自主窒息。

賴士葆說，國民黨都已經一再公布吳茂昆的違法事證了，但他們發現除了行政體系已經「綠化」，連司法、監察體系也是，只要牽涉到的案子都文風不動，是藍的就辦很快，因此他要將資料公開上網，讓全民公審。