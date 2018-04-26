洪耀福：投給侯友宜 就是給朱立倫第3次連任

2018-04-26 16:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天拜會新北市議會民進黨團，民進黨秘書長洪耀福全程陪同，洪耀福致詞提到，投給侯友宜，就是給新北市長朱立倫第3次連任，如果侯友宜只是為了替朱立倫看家，那是糟蹋了新北市。

洪耀福指出，新北市從台北縣升格以來近8年，升格後的新北市比過去權力更集中、資源更多，理論上應該比過去台北縣做得更好、更有光榮感。新北市第1任市長是朱立倫，副市長是侯友宜，第2任市長是朱立倫，副市長是侯友宜，市民已經給朱、侯8年的機會，這8年來能做的都做了、不能做的做不到、不敢做的也沒有做，這是老團隊、腐朽的團隊。

洪耀福強調，這場選舉不是侯友宜的第1任，這場選舉是朱立倫的第3次連任，如果投給侯友宜，就是給朱立倫第3次連任。

洪耀福表示，過去蘇貞昌在台北縣8年，在資源匱乏的情況下，可以把台北縣的光榮感帶起來，1位要做市長的人，如果只是為了替朱立倫看家，為朱立倫守住地盤，為了讓新北市成為朱立倫未來在國民黨總統競逐上做為地盤，這是糟蹋了新北市。

洪耀福說，蘇貞昌雖是老縣長，但是有新思維、新作法，未來蘇貞昌一定能讓新北市成為升格後該有的格局，這是一場重要的選戰，新北市是台灣人口最多的城市，不只是替別人看家、顧地盤。