洪耀福：投給侯友宜 就是給朱立倫第3次連任

2018-04-26 16:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天拜會新北市議會民進黨團，民進黨秘書長洪耀福全程陪同，洪耀福致詞提到，投給侯友宜，就是給新北市長朱立倫第3次連任，如果侯友宜只是為了替朱立倫看家，那是糟蹋了新北市。

洪耀福指出，新北市從台北縣升格以來近8年，升格後的新北市比過去權力更集中、資源更多，理論上應該比過去台北縣做得更好、更有光榮感。新北市第1任市長是朱立倫，副市長是侯友宜，第2任市長是朱立倫，副市長是侯友宜，市民已經給朱、侯8年的機會，這8年來能做的都做了、不能做的做不到、不敢做的也沒有做，這是老團隊、腐朽的團隊。

洪耀福強調，這場選舉不是侯友宜的第1任，這場選舉是朱立倫的第3次連任，如果投給侯友宜，就是給朱立倫第3次連任。

洪耀福表示，過去蘇貞昌在台北縣8年，在資源匱乏的情況下，可以把台北縣的光榮感帶起來，1位要做市長的人，如果只是為了替朱立倫看家，為朱立倫守住地盤，為了讓新北市成為朱立倫未來在國民黨總統競逐上做為地盤，這是糟蹋了新北市。

洪耀福說，蘇貞昌雖是老縣長，但是有新思維、新作法，未來蘇貞昌一定能讓新北市成為升格後該有的格局，這是一場重要的選戰，新北市是台灣人口最多的城市，不只是替別人看家、顧地盤。

  • 民進黨秘書長洪耀福今天陪同新北市長參選人蘇貞昌拜會新北市議會民進黨團。洪耀福表示，投給侯友宜，就是給新北市長朱立倫第3次連任。（記者賴筱桐攝）

    民進黨秘書長洪耀福今天陪同新北市長參選人蘇貞昌拜會新北市議會民進黨團。洪耀福表示，投給侯友宜，就是給新北市長朱立倫第3次連任。（記者賴筱桐攝）

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