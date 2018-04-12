林智堅第一時間臉書發文 力挺蘇貞昌選新北市長

新竹市長林智堅第一時間臉書發文，力挺蘇貞昌。（記者蔡彰盛翻攝）

2018-04-12 13:47

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕前行政院長蘇貞昌今天決定參選新北市長，新竹市長林智堅第一時間在臉書發表「每一座城市，都需要由真正愛它的人來守護！」力挺蘇貞昌到底，更對於蘇貞昌願意扛起責任，繼續為新北市努力的精神，表達感佩之意！

林智堅說，3年半前蘇貞昌和他坐在南寮的海堤上，眺望著這座漁港，和他分享淡水漁人碼頭的改造經驗，還有城市治理的想像；如今新竹市的漁人碼頭計畫正在實現，那時的海堤，現在成為了風箏賽場的草坡，腳下踏的是現在大家最愛的景點「魚鱗天梯」，他和蘇貞昌「一起用創意去想像，用熱情和魄力去執行」，讓城市更加美好。

「愛上一座城市，永遠無法忘懷，你會記得它曾經的美好，也會希望一生都來守護！」林智堅說，過去的台北縣，現在的新北市，是蘇貞昌用心所愛的城市；蘇貞昌的政治生涯，從省議員開始，到縣長經驗，再到行政院長的中央經歷，都讓他在城市治理上，具有獨到的眼光，不僅具有想像力，更有魄力去落實、去實現，也為城市打下重要的基礎，這3年多來，蘇貞昌也從不吝惜傾囊相授，因為我們都知道城市的生活是大家「幸福的起點」。

林智堅強調，今天蘇貞昌願意扛起責任，繼續來為新北市努力、為台灣奉獻，這樣的精神令人感佩。他想，對於一座城市的愛，沒有資格限制，對於幸福生活的創造，不分你我，希望每一座城市都有真正愛它的人來守護，而新北市值得擁有更好的未來！