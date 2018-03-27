中選會欲砍屏縣1席立委 縣選委會拒絕背書

屏東縣選舉委員會議今決議，下屆立委維持三席。（記者羅欣貞攝）

2018-03-27 14:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕中央選舉委員會今年2月決議，2020年舉行的第10屆立委選舉席次，採1席保障加漢彌爾頓法計算，屏東縣將由3席減為2席；中選會並通知屏縣選委會討論選區變更案，縣選委會今天（27日）召開委員會議，一致決議「立委維持3席」，全程未討論選區劃分，此舉等同拒絕為中選會的決議背書。

立委席次10年檢討一次，中選會依屏東縣11月底不含原住民的人口數，為77萬1101人計算，將屏東縣席次減少1席，屏東縣選舉委員會接獲中選會通知後，於本月13日召開立委選區劃分公聽會，出席的立委代表、縣府、議會及各政黨人員，均表達「維持3席」的意見。

屏東縣選舉委員會今天（27日）上午11點召開委員會議，10名委員有9人出席，會中一致決議，第10屆立委屏東縣維持3席，業務單位依程序所提的選區劃分案，完全沒有討論，議程約40分鐘。

屏縣選委會總幹事鄭文華指出，委員們的決議，表達了屏東縣民普遍的想法，且公聽會出席者也充份表達「屏縣已處經濟弱勢，不能再被邊緣化下去」的意見，縣選委會近日會將委員會議結論報給中選會。

屏東縣現任3席區域立委為蘇震清、鍾佳濱、莊瑞雄，均屬民進黨；而依據公職人員選舉罷免法規定，席次及選區劃分權責在中選會，但變更案須立法院同意，屏東縣下屆立委席次及選舉區問題，決戰仍在立法院。