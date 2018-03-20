回擊北市府 遠雄：大巨蛋都審申請暫緩

林洲民上週指出，遠雄雖然在去年通過台灣建築中心性能式審查，但未排除「建築技術規則」97條及127條，因此未來大巨蛋即使營運也不得開演唱會。（資料照，記者鍾泓良攝）

2018-03-20 11:38

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都發局長林洲民上週指出，遠雄雖然在去年通過台灣建築中心性能式審查，但未排除「建築技術規則」97條及127條，因此未來大巨蛋即使營運也不得開演唱會，須回台建中心重審。遠雄昨晚向都發局發文反擊，遠雄不可能重回台建中心排除建築技術規則，北市府現在檢討技術規則等於在質疑當年核發建造執照合法性，因此請市府確認建照是否有效力，再進行都市設計審查，因此依法審議規則申請暫緩90天；若都發局不同意暫緩則不排除撤件。

遠雄發言人楊舜欽強調，遠雄已通過台建中心審查，這次都審會審議的是第4變更設計，變更內容並沒有涉及「建築技術規則」97條及127條，而營建署去年7月跟今年2月都已發文函釋。

他說，都審會非建照及建築技術規則主管機關，當年是建管處依法審定核發；既然現在質疑建照合法性，那就請市府先弄清楚建照是否合法前，遠雄依照審議規則提出暫緩90天；若市府駁回暫緩則不排除撤件。

都發局回應，確實有收到遠雄暫緩審議，對於遠雄說都審不討論「建築技術規則」97條及127條部分，都發局認為與局內認知有差異，至於遠雄要展延、撤件予以尊重，但市府對展延有准駁權。

林洲民13日受訪表示，「建築技術規則」施工篇第127條規定，「觀眾席樓地板面應在基地地面或道路路面以下7公尺以內」；97條規定，安全梯須達避難層、地面層。但依照目前大巨蛋規劃，大巨蛋觀眾席在地下10.5公尺中，部分安全梯僅達地下2樓，再經由銜接其他樓梯到達地面層，因此不符合規定。

林洲民表示，遠雄去年雖通過台建中心性能式審查，但這兩條規定都不是在台建中心審查範圍，台建中心代表上週也同意市府此說法。他說，按照現在設計，大巨蛋僅能舉辦體育活動，非體育活動則不允許，其中就包括演唱會。