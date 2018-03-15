獲提名參選後 陳歐珀今起展開宜蘭請益之旅

2018-03-15 16:57

［記者簡惠茹／宜蘭報導］民進黨立委陳歐珀獲民進黨提名參選宜蘭縣長後，今天開始展開感恩祈福暨請益拜訪之旅，首站拜訪民進黨宜蘭縣黨部主委林進財，陳歐珀說，要用行動展現誠意，深入與地方意見領袖溝通，虛心面對意見，積極尋求黨內團結合作。

民進黨立委陳歐珀參選宜蘭縣長之路不但面臨國民黨的挑戰，內部也不斷出現反對聲浪，昨天順利獲得民進黨中執會提名後，陳歐珀今天展開宜蘭請益拜訪之旅，希望能集結黨內力量，打贏年底選戰。

陳歐珀指出，要感謝縣民、民主前輩們的支持，讓他能代表民進黨參選下屆宜蘭縣長，新的縣長必須帶領宜蘭走出困境，脫胎換骨，只有黨內團結一心，才能大步向前，因此，從今天開始展開請益拜訪之旅，首站拜訪民進黨宜蘭縣黨部主委林進財，希望能集結黨內所有力量，打贏年底選戰。

陳歐珀說，今天他也到昭應宮祭祀，也有特殊意涵，蘭陽號稱「別有天」，蘭地初開，有賴許多先賢辛勤奠基，在昭應宮供奉治理噶瑪廳有功的開蘭三大老，以感念對宜蘭之功。

陳歐珀指出，宜蘭人有光榮的歷史，不但有先賢蔣渭水宣傳並領導社會運動，繼之還有郭雨新、林義雄、黃煌雄、陳定南、游錫堃、張川田、劉守成等投身民主運動，締造宜蘭經驗，參選宜蘭縣長是他的光榮而且責無旁貸的使命。

面對國民黨候選人羅東鎮長林姿妙來勢洶洶，陳歐珀又遭議長陳文昌質疑民調未有起色，他說，會虛心面對並用行動化解歧見，目前正陸續請益拜訪地方意見領袖，在不同聲音中凝聚最大共識，並爭取黨內支持，營造團結氛圍，以期打贏年底選戰。

對於外界要求他先辭立委再參選，陳歐珀表示，還沒考慮到這個問題，黨中央要求他全力整合，團結宜蘭，是否辭立委黨中央要他自行考量。