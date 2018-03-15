搶搭米其林風潮 姚文智：當選台北市長 復辦牛肉麵節

民進黨立委姚文智、黃偉哲今舉辦「北南雙城美食會」，推廣台北與台南美食（記者彭琬馨攝）

2018-03-15 13:33

〔記者彭琬馨／台北報導〕搶搭米其林風潮！表態爭取黨內提名台北市長的民進黨立委姚文智，與在黨內民調初選勝出的台南市長參選人黃偉哲，今在米其林「必比登推介」（Bib Gourmand）的「雙月食品社」舉行「北南雙城美食會」記者會。姚文智說，台北市牛肉麵節被柯文哲取消，他未來若入主市府，要復辦台北市的牛肉麵節，一旁的黃偉哲則答腔，柯文哲都吃便當，「以後辦個便當節」。

位在立法院旁的「雙月食品社」是許多立委開會期間的美食首選。姚文智與黃偉哲今在雙月舉行「北南雙城美食會」，分別推廣台北市與台南市的佳餚美食。

姚文智說，台北、台南都是美食之都，食力非常雄厚，從昨天公布的米其林餐廳名單就可見一斑，畢竟曼谷米其林三星餐廳曾從缺，台北第一年被評比就很多三、二、一星的餐廳；姚文智表示，希望年底選舉，他可以跟黃偉哲分別當選台北、台南市長，未來透過市府力量推廣、宣傳兩個城市的美食，開創台北、台南的新食代。

姚文智笑稱，自己很少稱讚馬英九，但馬英九擔任台北市長期間舉辦的牛肉麵節，是值得稱讚的一件事，不過卻被柯文哲取消，他未來若擔任台北市長，會復辦牛肉麵節；一旁的黃偉哲則笑稱，配合柯文哲吃便當，應該辦個便當節。

黃偉哲表示，台北市是首都，台南是「首府」，台南有很多庶民美食，不是台南沒有米其林，是米其林還沒到台南評鑑，他認為，台北、台南都還有很多美食可以發掘。