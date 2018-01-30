總預算三讀 民進黨：為國家發展注入新動能

2018-01-30 16:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院今三讀通過107年度中央政府總預算案，民進黨發言人何孟樺表示，對於立院黨團所有黨籍委員審查過程的辛勞，中央黨部表達肯定及感謝。

何孟樺說，107年度的總預算編列，包括軍公教人員加薪3%、前瞻基礎建設、長照服務等經濟民生的預算投入，充分展現民進黨政府拚經濟以及照顧全民生活品質的決心，期待透過今年度預算各項計畫的落實執行，達到「產業創新、促進就業、合理分配」的施政總目標。

何孟樺指出，為了充分掌握台灣新的發展契機，以及因應潛在的風險威脅，民進黨政府在整體國家財政預算上做了最有效益的分配規劃。107年度的總預算中增加多項攸關人民福祉以及經濟產業發展的計畫經費，包括軍公教人員加薪3%、前瞻基礎建設計畫特別預算、五加二產業創新計畫、長照服務2.0、新南向政策、食安、毒品、空污防制等經費投入，相較往年均有大幅度的成長。

何孟樺說，執政最重要的使命就是要讓人民免於匱乏、免於不安，對個人及國家的未來充滿信心。例如日前剛剛通過的所得稅修正案，雖然會減少國家部分的財政稅收，但所得稅減免對一般民眾來說，也等於有「實質加薪」的具體效果。當民眾預期自己口袋的錢將會變多的同時，就會提高消費購買的意願，進而帶動企業營收增加，不但可以達到擴大稅基的效果，也會讓台灣的經濟導向良性的循環成長。

何孟樺強調，展望今年的國際經濟環境對台灣是一個充滿正面機會的一年，政府應該掌握全球經濟復甦的契機，加速落實各項產業政策，優化國內投資環境，以創造優質工作機會並改善人民薪資及生活照養。她表示，107年度總預算順利三讀通過只是一個開端，接下來期望在行政院賴清德院長的帶領下，各部會能夠積極回應民眾以及企業的需求，並在立院黨籍委員的監督把關下，嚴守財政紀律，把每一分錢都能花在刀口上，落實貫徹每一項施政計畫，堅持改革創新，共同為國家發展打拚。