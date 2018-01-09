獨家》浮濫提案網路廣傳 國民黨團掀撤案潮

2018-01-09 21:18

〔記者曾韋禎／台北報導〕「勞動基準法部分條文修正草案」今日進入逐條討論。國民黨團原本祭出提案海攻勢，但因民進黨團早就排隊搶先遞案，加上浮濫提案已在網路廣傳，國民黨立委紛紛撤案。

民進黨團為防止國民黨團大量提案，形成表決大戰；自上週五傍晚起，徹夜排班在議場大門守候逾60小時，並於昨早搶先遞案。國民黨團則陸續提出2百餘案，盼能形成表決大戰。

不過民進黨團以委員會並未實質審查「勞基法部分條文修正草案」，而以全案保留送出委員會為由，認為各提案之間並無遠近之分，僅有送案先後之別。主張先處理民進黨團提出的再修正動議。

民進黨團總召柯建銘也質疑，有些國民黨立委1人提了好幾條修正動議，彼此矛盾。柯建銘還提醒國民黨立委蔣萬安，以後選舉時，要公布他有9個彼此矛盾的提案。

因此傳出國民黨團一度想大量撤案，但因部分立委堅持，最後僅撤回數十案。

包括民進黨立委林靜儀質疑，國民黨立委陳宜民的提案，就將加班上限提高至50小時。陳宜民隨後不滿指出，這都是配合黨團運作，剛剛已經撤案了。蔣萬安則撤到只剩1案。

民進黨團書記長何欣純也在上午的協商翻出修正動議指出，國民黨立委李彥秀、林麗蟬兩人都支持鬆綁「7休1」；李彥秀版把「備查」改為「核定」，林麗蟬只將「行業」改為「事業單位」，在場的蔣萬安、陳宜民也都有連署。對此，兩人均表示，已經撤案，並非認同鬆綁「7休1」。

由於案海戰術失效，加上許多荒謬提案紛紛被上傳至網路，國民黨立委紛紛撤案，撤了百餘案。林麗蟬還一度要求主持會議的立法院副院長蔡其昌收回舊案。蔡其昌表示，新的提案一定會發下去，但很難要求議事人員回收舊案。