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    阿扁悼念曾貴海 回憶「愛河牽手」與衛武營幕後推手

    前總統陳水扁今天前往高雄文學館，悼念曾貴海。（陳致中提供）

    前總統陳水扁今天前往高雄文學館，悼念曾貴海。（陳致中提供）

    2024/08/14 19:45

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕集醫生、詩人、社會運動家於一身的曾貴海日前辭世，陳致中今天陪同父親陳水扁，前往高雄文學館悼念，阿扁當場寫下「唯有貴海兄的堅持，才有衛武營藝文中心，也才有成功的愛河牽手」。

    為緬懷曾貴海醫師，即日起至8月23日在高雄文學館2樓設置主題懷念空間。今天早上，陳致中陪同父親陳水扁到場悼念，向曾貴海遺孀及兒子致哀，阿扁並當場寫下「唯有貴海兄的堅持，才有衛武營藝文中心，也才有成功的愛河牽手」。

    陳致中指出，18年前，高雄市長選舉緊張激烈，為了幫助當時民調居劣勢的候選人陳菊最後衝刺，阿扁總統出資1500萬元，委請南社社長曾貴海，出面主辦「牽手護愛河」活動，河岸擠滿超過10萬民眾，成功帶動選戰氣勢，最終陳菊險勝對手千餘票，也開啟主政港都12年的輝煌時代，這都要歸功於曾醫師的堅持與勇氣。

    陳致中讚揚曾貴海，不僅是一位在地診所的醫師，更長年戮力推動人權、社會運動、生態環保及文學等議題，以華、台、客三種語言創作，獲得國際詩壇肯定，而有「詩人醫師」之美稱。

    陳致中表示，1992年創立的「衛武營都會公園促進會」，也由曾貴海擔任召集人，在行醫之餘訴求城市的綠色之夢，期盼軍營蛻變成都會公園。

    他說，2003年，阿扁總統為求南北平衡，宣布新十大建設，其中包括衛武營藝文中心，並協調軍方配合、著手成立籌備處，讓昔日戒備森嚴的衛武營，後來華麗轉身為一座現代化造型、設備水準世界第一流的藝文中心。

    阿扁寫下「唯有貴海兄的堅持，才有衛武營藝文中心 ，也才有成功的愛河牽手」。 （陳致中提供）

    阿扁寫下「唯有貴海兄的堅持，才有衛武營藝文中心 ，也才有成功的愛河牽手」。 （陳致中提供）

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