民眾黨假帳疑雲延燒 李忠憲列「柯文哲式詐騙」5大特點！

柯文哲於總統大選期間的假帳風波持續延燒。（資料照）

2024/08/14 19:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲假帳風波持續延燒，檢調已介入調查。為鞏固小草信任，柯文哲發出黨員信，宣稱會發生這些事情，都是自己識人不明、用人不當，會深刻檢討並改正過失。成大教授李忠憲今天特別列出「柯文哲式詐騙」5大特點，直言「這個人就是當年那種聯考取才、缺乏家教，喪失自我道德訓練和要求的結果！」

李忠憲今下午在在臉書發文，條列柯文哲這個人的5個特點，「第一，話術靈活，但言辭模糊，他經常使用一些模糊不清或多重意義的話語，使人難以具體指責他的立場或行為。例如，他會在不同場合說出不同的觀點，然後根據情況調整說法，這讓人難以確定他真正的意圖。」

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「第二，柯文哲擅於迎合民眾情緒，利用民粹手法來贏取支持。他經常批評現有體制，或將自己描述成『體制外』的清流，來吸引對現狀不滿的選民。第三，這個人翻臉比翻書快，柯文哲被認為是一個容易翻臉的政治人物，他可能今天還在支持某個政策或合作夥伴，但明天就會改變立場或翻臉不認人，讓人感到難以信任。」

「第四，柯文哲經常強調自己做事的效率和實務能力，但在透明度和程序正義上卻容易被忽略或避而不談。他會以『解決問題』為名，繞過繁複的程序，這可能在短期內顯得有效，但長期來看卻可能損害公信力。第五，柯文哲在面對質疑時反應非常迅速，善於用幽默或玩笑化解尷尬局面，並且能巧妙地迴避責任，將焦點轉移到其他議題上，讓質疑者無從追問。」

李忠憲直言，「這些特點使得柯文哲在政治舞台上具有很強的生存能力，但同時也容易招致批評，尤其是在透明度、誠信和一貫性方面。稍微想想，這個人就是當年那種聯考取才、缺乏家教，喪失自我道德訓練和要求的結果！」

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