創造婦女友善職場環境 雲林縣長李進勇帶頭宣誓

2017-12-14 15:58

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣推動性別平等獲行政院金馨獎甲等及性別平等創新獎，今天雲林縣政府在縣府大廳倡導性別平等提升婦女福利，宣言由雲林縣政府帶頭做起，提升全縣婦女福利，創造婦女友善生活環境。

根據銓敘部公佈105年簡任官等，男性比率67.5％，女性僅32.5％，企業方面女性主管占25.4％，顯示看不見的玻璃天花板，仍是職場女性的難題；另依據勞動部調查，有關性騷擾防治，有3.5％女性受訪者及0.8％男性受訪者在工作場所遭遇性騷擾，男性受害者都未提出申訴，男性半數反映不知道申訴管道；而勞動部調查，認為育嬰留職停薪政策對其家庭和工作平衡有幫助者為95％。

為打破「男主外女主內」傳統觀念，雲林縣政府社會處邀集雲林縣勞方代表、工會聯合組織、企業工會與資方代表、工業區廠商協進會、性別平等委員會委員及婦女團體等代表與會，希望打破傳統性別分工，提升婦女福利，增加家庭支持，現場也邀請國標舞團表演，展現婦女的多才多藝。

雲林縣長李進勇表示，「婦女友善」一直是雲林縣政府重要政策，但受傳統風氣使然，仍有不少婦女覺得委曲，提醒男性應該要「心虛」，雲林縣政府更是雲嘉首創設置性別友善廁所，未來縣府也會帶頭做起，鼓勵男性同仁依法申請育嬰假及家庭照顧假，並提供女性專用停車位、孕婦優先停車位及嬰兒尿布床等友善設施。

雲林縣政府社會處長徐忠徹表示，婦女佔雲林縣總人口49％，為雲林縣重要的資產，如何讓婦女能夠在雲林「安居」及「樂業」，需要公私領域部門的共同努力。依據相關性別統計分析，發現女性在照顧、升遷或性騷擾議題方面，仍有很多努力的空間，未來會逐漸打破。

李進勇當場也鼓勵不分性別申請家庭照顧假，改善女性長期被視為照顧提供的客體，完善家庭支持系統；並多升遷女性打破職場天花板，共同宣示遵守性別平等工作專法相關規範，朝公私領域實質性別平等方向邁進。

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