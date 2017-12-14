創造婦女友善職場環境 雲林縣長李進勇帶頭宣誓

2017-12-14 15:58

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣推動性別平等獲行政院金馨獎甲等及性別平等創新獎，今天雲林縣政府在縣府大廳倡導性別平等提升婦女福利，宣言由雲林縣政府帶頭做起，提升全縣婦女福利，創造婦女友善生活環境。

根據銓敘部公佈105年簡任官等，男性比率67.5％，女性僅32.5％，企業方面女性主管占25.4％，顯示看不見的玻璃天花板，仍是職場女性的難題；另依據勞動部調查，有關性騷擾防治，有3.5％女性受訪者及0.8％男性受訪者在工作場所遭遇性騷擾，男性受害者都未提出申訴，男性半數反映不知道申訴管道；而勞動部調查，認為育嬰留職停薪政策對其家庭和工作平衡有幫助者為95％。

為打破「男主外女主內」傳統觀念，雲林縣政府社會處邀集雲林縣勞方代表、工會聯合組織、企業工會與資方代表、工業區廠商協進會、性別平等委員會委員及婦女團體等代表與會，希望打破傳統性別分工，提升婦女福利，增加家庭支持，現場也邀請國標舞團表演，展現婦女的多才多藝。

雲林縣長李進勇表示，「婦女友善」一直是雲林縣政府重要政策，但受傳統風氣使然，仍有不少婦女覺得委曲，提醒男性應該要「心虛」，雲林縣政府更是雲嘉首創設置性別友善廁所，未來縣府也會帶頭做起，鼓勵男性同仁依法申請育嬰假及家庭照顧假，並提供女性專用停車位、孕婦優先停車位及嬰兒尿布床等友善設施。

雲林縣政府社會處長徐忠徹表示，婦女佔雲林縣總人口49％，為雲林縣重要的資產，如何讓婦女能夠在雲林「安居」及「樂業」，需要公私領域部門的共同努力。依據相關性別統計分析，發現女性在照顧、升遷或性騷擾議題方面，仍有很多努力的空間，未來會逐漸打破。

李進勇當場也鼓勵不分性別申請家庭照顧假，改善女性長期被視為照顧提供的客體，完善家庭支持系統；並多升遷女性打破職場天花板，共同宣示遵守性別平等工作專法相關規範，朝公私領域實質性別平等方向邁進。

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  • 雲林縣政府由縣長李進勇帶頭宣言由縣府職場帶頭做起倡導性別平等。（記者廖淑玲攝）

    雲林縣政府由縣長李進勇帶頭宣言由縣府職場帶頭做起倡導性別平等。（記者廖淑玲攝）

  • 為打破傳統性別分工，雲林縣政府倡導性別平等。（記者廖淑玲攝）

    為打破傳統性別分工，雲林縣政府倡導性別平等。（記者廖淑玲攝）

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