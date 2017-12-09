中國公使嗆聲武統 陸委會：絕不妥協屈服

2017-12-09 18:13

〔記者施曉光／台北報導〕針對中國駐美公使宣稱，「美軍艦抵高雄之日，就是解放軍武統台灣之時」，陸委會傍晚發出聲明表示，中國部分官員一方面強調所謂「心靈契合」、「尊重台灣社會制度與生活方式」，另一方面卻反其道的以強勢武統威嚇台灣人民及與我友好國家，這並非是自稱國力崛起一方的負責任做法，我政府維護台灣尊嚴的立場，也絕對不會因此妥協屈服。

陸委會並嚴正呼籲中國應尊重台灣民意對維持現狀及兩岸關係發展的主張，動輒訴諸武力挑釁、企圖製造緊張對立，只會增加國際社會及台灣人民負面觀感，兩岸唯有對話溝通化解分歧，才能開展相向而行的兩岸關係。

陸委會表示，中華民國政府致力維護台海及區域和平穩定發展的政策堅定一貫，我方感謝美國國會及美國政府對台灣安全及台美關係的重視與承諾，我們有自我防衛的能力與決心，並將持續加強與美國及區域各方密切的溝通互動，以確保台海和平穩定。

陸委會說，政府已經多次強調，維護和平穩定發展是兩岸共同的責任，我方反對任何以單方非和平法律或軍事舉措處理兩岸關係，無助於雙方的良性互動。

陸委會指出，根據該會最新民調顯示，有8成以上的民眾認為台灣的對外發展及國際參與，不應該受到政治干預與打壓，6成以上民眾認為中國應停止以軍事演訓對台威嚇。