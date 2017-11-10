一例一休修正草案 藍質疑政院違反自訂公告期限

2017-11-10 10:40

〔記者施曉光／台北報導〕行政院院會昨日通過「一例一休」的勞基法修正草案，國民黨發言人洪孟楷今日召開記者會質疑，民進黨政府為了砍掉勞工的法定權力，枉顧自己執政後所訂法規修正公告期必須至少60天，他並進一步指出，今年行政機關衛生勞動類的修正公告共有114案，其中有105案依規定公告60天，有8案公告14天，唯獨「一例一休」案只有公告7天。

洪孟楷表示，民進黨此舉非常不尋常，而且匪夷所思，如果行政院不退回重新公告，國民黨將檢舉勞動部長林美珠瀆職，林美珠就是「七天珠」，而且就是民進黨對不起勞工的最大證明，是一個不惜毀壞規定向資方靠攏的「資進黨」。

他並要求立法院長蘇嘉全，未來應該退回行政院沒有程序正義的草案，保障勞工，否則立法院就是成為行政部門的橡皮圖章。

洪孟楷指出，在馬政府時代，民國94年9月5日行政院秘書長曾函文規定，各機關修正草案預告時間不得少於7天，後來到了104年11月5日改規定不得少於14日，到了民進黨政府時代，105年9月5日行政院秘書長函文要求自該年10月1日起，各機關研擬的法律及法規命令草案應至少公告周知60天，如今作法等於是自毀規範、黑箱作業，民進黨到底在急什麼？

洪孟楷還說，反觀今年7月「礦業法」修正，當時社運團體質疑行政院不提版本，行政院發言人徐國勇宣稱修正法案需要公告60天，因此才不提版本，如今「一例一休」公告作法分明是兩套標準、雙重手法。