一例一休修正草案 藍質疑政院違反自訂公告期限

2017-11-10 10:40

〔記者施曉光／台北報導〕行政院院會昨日通過「一例一休」的勞基法修正草案，國民黨發言人洪孟楷今日召開記者會質疑，民進黨政府為了砍掉勞工的法定權力，枉顧自己執政後所訂法規修正公告期必須至少60天，他並進一步指出，今年行政機關衛生勞動類的修正公告共有114案，其中有105案依規定公告60天，有8案公告14天，唯獨「一例一休」案只有公告7天。

洪孟楷表示，民進黨此舉非常不尋常，而且匪夷所思，如果行政院不退回重新公告，國民黨將檢舉勞動部長林美珠瀆職，林美珠就是「七天珠」，而且就是民進黨對不起勞工的最大證明，是一個不惜毀壞規定向資方靠攏的「資進黨」。

他並要求立法院長蘇嘉全，未來應該退回行政院沒有程序正義的草案，保障勞工，否則立法院就是成為行政部門的橡皮圖章。

洪孟楷指出，在馬政府時代，民國94年9月5日行政院秘書長曾函文規定，各機關修正草案預告時間不得少於7天，後來到了104年11月5日改規定不得少於14日，到了民進黨政府時代，105年9月5日行政院秘書長函文要求自該年10月1日起，各機關研擬的法律及法規命令草案應至少公告周知60天，如今作法等於是自毀規範、黑箱作業，民進黨到底在急什麼？

洪孟楷還說，反觀今年7月「礦業法」修正，當時社運團體質疑行政院不提版本，行政院發言人徐國勇宣稱修正法案需要公告60天，因此才不提版本，如今「一例一休」公告作法分明是兩套標準、雙重手法。

  • 國民黨發言人洪孟楷質疑行政院通過一例一休修正草案違反自訂公告期限，若不退回，民進黨就是「資進黨」。（記者施曉光攝）

    國民黨發言人洪孟楷質疑行政院通過一例一休修正草案違反自訂公告期限，若不退回，民進黨就是「資進黨」。（記者施曉光攝）

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