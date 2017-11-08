戴奧辛雞蛋污染狀況極特殊卻未查明來源 監院提案糾正

2017-11-08 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕彰化地區蛋雞場的雞蛋在今年4月間被檢驗出戴奧辛含量超標，針對農委會及環保署、彰化縣政府等單位迄未能查明污染來源及途徑，監察院今通過提案予以糾正；其中，監察院質疑該次污染狀況及特殊卻至今未查明源頭，且彰化縣政府事前卻對畜牧場負責人更換、使用自配飼料等情事毫無所悉，農委會竟也以短暫期間之自配飼料稽查確有難處等由辯解。監察院盼行政機關能積極追查，使民眾免於食入戴奧辛污染食品之疑慮。

監察院今發布新聞稿指出，針對今年4月間的雞蛋戴奧辛含量超標事件，農委會及環保署迄未能就污染來源、遭污染飼料或添加物種類、污染傳播途徑等予以查明，且彰化縣政府對轄內畜牧場未能積極管理，農委會則忽視飼料管理法第1條所揭示之保持飼料品質以維護國民健康之目的，因此監察院財政與經濟委員會今提出糾正。

監察院指出，該次雞蛋所檢驗出戴奧辛同源物出現2,3,7,8-TCDF比率高達80％以上之情況「極為特殊」，農委會推測污染物非來自「正常飼料」，但污染源頭、傳播途徑等迄今都未予以查明，就連雞隻所食入污染飼料數量及期間致戴奧辛累積之驗證數據也都無從確認。監察院也質疑，彰化縣政府在事件發生後才進行訪查及裁處作為，事前卻對畜牧場負責人更換、使用自配飼料等情事毫無所悉，農委會竟以禽流感疫情頻傳致養禽業者管制出入，故短暫期間之自配飼料稽查確有難處等由辯解，導致該畜牧場所使用之自配飼料難以追查，亦未能再行追蹤戴奧辛污染物之可能來源。

監察院也舉相關數據指出，本事件中預防性下架的雞蛋數量達9千餘公斤，其中屬鴻彰畜牧場或無法確認來源者而封存之雞蛋達4276.8公斤（約8.5萬顆），顯然農委會對推動蛋品溯源制度，仍未能確實追查蛋品流向。雖然衛福部在事發後採取預防性下價措施，但對照鴻彰畜牧場每日平均產蛋量高約1100到1200公斤（約2.2~2.4萬顆），該畜牧場遭戴奧辛污染的雞蛋，於本案採樣至下架期間（106年2月15日起至4月21日）即生產高達約7萬5千餘公斤（約150萬顆），意謂有7萬公斤計約140萬顆雞蛋已流入市面並遭食用，對國人的健康危害已然造成疑慮，雖然衛福部評估不致超出攝取標準值，但用1天食用雞蛋數量加以表述，易使民眾誤解並恐損及政府公信力，實有檢討改進之必要。