高雄女市長人選新船擲瓶 陳菊謝柯P指教

2艘1千2百噸魷釣漁船於旗津中信新高廠下水，高雄市長陳菊及立委管碧玲、林岱樺、邱議瑩擲瓶慶下水。（記者黃忠義攝）

2017-11-04 11:44

［記者黃旭磊／高雄報導］2艘1千2百噸魷釣漁船於旗津中信新高廠下水，高雄市長陳菊及立委管碧玲、林岱樺、邱議瑩擲瓶慶下水。

2艘1千2百噸魷釣漁船於旗津中信新高廠下水，高雄市長陳菊及立委管碧玲、林岱樺、邱議瑩擲瓶慶下水。（記者黃忠義攝）

高雄區漁會理事長謝龍隱委託中信集團董事長韓碧祥新造「穩發漁貳號」、「穩發勝參號」漁船，今天（4日）上午於旗津下水，現場官蓋雲集，立委許智傑、賴瑞隆、無黨團結聯盟主席林炳坤、高雄市鮪魚公會理事長林毓志、建築公會理事長張永義等上百名賓客進廠，新船下水前，船頭兩側擺滿香檳，女性們朝船頭擲瓶，瓶身碎裂、香檳滿溢。

2艘1千2百噸魷釣漁船於旗津中信新高廠下水，高雄市長陳菊等人與會。（記者黃忠義攝）

陳菊、管碧玲、林岱樺及邱議瑩首次到船頭擲瓶，感到相當新鮮，笑得開心，陳菊年長較無力，試幾次瓶身沒破，由工人代為丟擲，而女立委們多首擲破瓶。

陳菊為「穩發勝參號」漁船擲瓶。（記者黃旭磊攝）

陳菊被問到台北市長柯文哲酸高雄舉債，陳菊表示，謝謝指教，任何指教都要確切數據，批評才完整，作為一個台灣最發展、條件最優渥城市市長，應該支持、協助、至少鼓勵其他縣市。

台灣區造船工業公會理事長韓碧祥新造2艘漁船。（記者黃旭磊攝）

陳菊也提到陳金德代理宜蘭縣長，她說，陳金德是蘭陽子弟又有行政經驗，相信會帶來改變，懇請鄉親支持，「對他有信心。」

「穩發勝參號」於旗津中信新高廠下水。（記者黃旭磊攝）

「穩發漁貳號」、「穩發勝參號」新船造價近億，謝龍隱及韓碧祥捐出上架費1百萬元給高雄市社會局運用，而韓碧祥身兼台灣區造船工業公會理事長，被問到獵雷艦案時表示，「同業有難不落井下石，大家要對台灣造船業有信心。」

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