高金素梅施壓台大借田徑場？ 柯P：要用肯定句

2017-10-04 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕台大出借田徑場給中國選秀節目辦活動，最後演變成學生被統促黨毆打流血暴力事件，還傳出立委高金素梅在借用場地時介入關切。台北市長柯文哲今天被問到此事僅回應，「標題不要用疑問句，要用肯定句」。

台大調查報告出爐，證實在高金素梅關切後，台大決定出借場地，根據《蘋果日報》報導，柯被媒體問及高金素梅是否施壓台大，柯則回「標題不要用疑問句，要用肯定句」，代表同意台大的調查報告。

對於廠商宣稱活動是北市文化局委辦，但文化局否認一事，柯文哲也表示，會要求文化局逐條回應。