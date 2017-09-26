林昶佐全台語質詢 賴揆：盼以外交部進行兩岸交流

2017-09-26 11:10

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院長賴清德首赴立法院接受質詢，時代力量林昶佐質詢時，雙方全程以台語對答，宛若賴清德於台南市政府接受市議員謝龍介質詢時的情境。林昶佐問及兩岸關係時，賴清德就任閣揆後首度表態兩岸關係應放在國際關係脈絡下思考，希望以外交部進行兩岸交流，但目前中國不接受。

林昶佐全程以台語質詢問及稅改議題，表示社會對此有各種意見，希望未來稅制調整不能只有大家都減少賦稅就好，也應面對長期以來貧富差距擴大的問題，且過去降低遺產稅，也並未造成資金回流，反而造成資金淨流出。

賴清德表示，以醫生角度來看，本次稅改宛如一杯給台灣的雞尾酒，希望能促進經濟發展，減少貧富差距，且遺產稅調整應考慮各國稅務如何，錢會長腳四物跑，降低遺產稅是希望資金回流，但資金淨流出的原因，是否為遺產稅效應，財政部應出完整報告。

林昶佐接著提到國家正常化議題，表示台灣青年與賴清德都一樣追求台灣有朝一日成為健全且有尊嚴的正常國家，目前許多相關國家正常化法案仍躺在立法院不動，並問賴揆現階段能為此有何措施，且蒙藏委員會廢除後為何許多業務仍存在於陸委會及文化部。

賴清德說，兩岸關係應該在國際關係脈絡下思考，不能一蹴可幾，政府鼓勵兩岸交流，未來希望能與中國合作，確保亞太地區安全，但兩岸交流必須尊重對方，行政院當然希望以外交部進行兩岸交流，但中國目前不接受，因此陸委會仍有其存在之必要，階段性任務會一步一步推動。