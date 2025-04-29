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    上月才爆捲款數百萬不出貨！台中玩具網紅驚傳離世 胞弟證實

    在模型玩具圈小有名氣的網紅何凱恩驚傳逝世。（圖翻攝自「大叔不聊了」臉書）

    在模型玩具圈小有名氣的網紅何凱恩驚傳逝世。（圖翻攝自「大叔不聊了」臉書）

    2025/04/29 23:01

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在模型玩具圈小有名氣、YouTube擁有3萬多人訂閱的台中網紅「大叔聊玩具」何凱恩，今年3月傳出經營權移交後捲款潛逃，據稱有至少300萬元貨款消失，上百種玩具商品無法出貨，受害的消費者後來組成自救會希望討個公道。不料，今天（29日）何凱恩的胞弟突然宣布悲報，表示何凱恩已經逝世。

    綜合媒體報導，何凱恩的頻道和賣玩具模型社團於今年1月轉讓經營權給「弘綸有限公司」，但3月份爆出經營權移交出現爭議，接手的弘綸公司指控何凱恩捲款潛逃，150多種商品不能出貨，初估受害者約300人，金額至少300萬。事實上早在去年11月就有廠商控訴沒收到何凱恩商店的貨款，今年1月經營權轉讓後，新公司在團購群組公告稱會處理出狀況的訂單，結果3月又改口要消費者自己想辦法，受害消費者遂組成自救會希望討個公道。

    不過何凱恩3月28日在個人臉書PO文否認捲款潛逃，還反控弘綸公司3月7日帶人持球棒、電擊棒到他的住家，強取消費者訂單資料、帳冊、銀行帳戶等相關資料，以及其個人財物，他已提起強盜罪之刑事告訴。雙方就這樣在網路上隔空噴起口水戰。

    沒想到何凱恩的親弟弟今天在何凱恩的個人臉書發文，「很抱歉，我懷著沈重悲傷的心情告知各位，我哥哥何凱恩在4月28號晚上的時候離開了我們。我們感謝您們一直以來對於我哥哥何凱恩個性上的包容以及支持，讓他在人生的里程上有著諸多激勵與陪伴。或許有許多無法盡善盡美的地方，在這邊跟各位道歉，對不起。相對的也請尊重我們的隱私，相關儀式的細節就不另行告知，感謝各位的理解。若您希望來看望哥哥，我們也會誠摯地接待。」

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