索馬利亞明起拒絕台灣護照入境 我國外交部嚴正抗議

索馬利亞民航局（SCAA）本月22日通告，自今年4月30日起，所有由台灣或其附屬機構簽發的護照及相關旅行證件，不得再用於進出及過境索馬利亞聯邦。（資料照）

2025/04/29 22:49

〔記者黃靖媗／台北報導〕索馬利亞民航局（SCAA）本月22日通告，索馬利亞政府根據聯合國大會第2758號決議，堅持「一個中國」原則，因此通知所有航空公司營運商及利害關係方，自今年4月30日起，所有由台灣或其附屬機構簽發的護照及相關旅行證件，不得再用於進出及過境索馬利亞聯邦。對此，我國外交部表示嚴正抗議，要求索馬利亞政府立刻撤銷公告。

外交部表示，索馬利亞在中國唆使下，採取限縮我國人旅行自由及安全的做法，外交部對此提出嚴正抗議，並要求索馬利亞政府立刻撤銷該項公告，並痛批，索馬利亞政府藉由控制索馬利蘭領空，阻止民主國家人民相互交往的粗暴行徑，已對非洲之角情勢造成惡劣影響。

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外交部也嚴正駁斥並強烈譴責索馬利亞政府錯誤解釋聯大第2758號決議，並與所謂「一個中國原則」掛勾，圖謀製造台灣隸屬於中華人民共和國的假象。

外交部及我國駐索馬利蘭共和國代表處與索馬利蘭共和國政府共同洽請理念相近國家及國際組織採取具體行動，以撤銷此一錯誤作法。

外交部說明，索馬利蘭共和國自1991年宣布獨立以來，已進行4次總統大選，政治情勢穩定，民主持續深化，與台灣同為民主自由的理念相近國家。

為確保國人旅行安全及便利，外交部呼籲，在索馬利亞政府尚未撤銷公告以前，暫勿前往索馬利亞聯邦及索馬利蘭共和國。

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