特赦阿扁 民進黨11縣市首長連署

2017-09-21 10:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「台灣地方議會特赦阿扁總統大聯盟」今早召開記者會，公布連署特赦前總統陳水扁的民進黨執政縣市首長名單，總計13個縣市中，有11個縣市首長簽署，另2名代理縣市長因不是當然黨代表，沒有資格連署。

這11個連署的縣市首長包括高雄市長陳菊、桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、基隆市長林右昌、新竹市長林志堅、彰化縣長魏明谷、雲林縣長李進勇、嘉義縣長張花冠、嘉義市長涂醒哲、屏東縣長潘孟安、澎湖縣長陳光復。

2名未簽署特赦前總統陳水扁的民進黨執政縣市首長，則是台南市代理市長李孟諺、宜蘭縣代理縣長吳澤成。

「台灣地方議會特赦阿扁總統大聯盟」總幹事、高雄市議員蕭永達解釋說，這2名代理縣市長因為不是當然黨代表，所以沒有資格參與連署，因此實際上縣市首長的連署率仍達100％。

被問到行政院長賴清德在擔任台南市長時，是否曾連署特赦阿扁？蕭永達強調，縣市長都是這幾天才開始連署，此時賴清德已卸任台南市長。

「台灣地方議會特赦阿扁總統大聯盟」主張「特赦阿扁總統， 才是主流民意」！今早並公布其餘民進黨民選公職人員的最新連署狀況，民進黨區域立委50人，已有43人連署，連署率達86％，民進黨六都市議員160人，已連署149人，連署率更達93.1％。

出席的立委許智傑說，特赦阿扁總統有三部曲，第一部曲是力拚9月24日的民進黨全代會能照案通過，第二部曲是提案針對赦免修法，第三部曲則是總統特赦。

許智傑強調，阿扁前總統已經關了6年多，希望大家理性看待這項連署，讓挺扁與反扁能終結告一段落。

至於民進黨中央如何看待特赦阿扁的連署？許智傑表示，黨中央尊重連署人，但未表達任何贊成或反對的意見。