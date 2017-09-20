告陳明文性騷擾 張花冠：別讓男性霸權主義囂張

張花冠表示，希望透過自己的行為教育社會大眾，讓大家知道女性保護自己不是那麼難，指出蔡英文應主動關心。（記者黃耀徵攝）

2017-09-20 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣長張花冠因為先前被立委陳明文「攬肩」，感到不舒服，今日上午10點前往嘉義縣警局報案，告陳明文性騷擾。而張花冠下午北上參加民進黨中常會時表示，希望透過自己的行為教育社會大眾，讓大家知道女性保護自己不是那麼難，去警局筆錄就會有很多法律保護你，別讓男性沙文霸權主義越來越囂張。

根據《蘋果日報》報導，張花冠表示，這幾天她也經過掙扎和考慮，有些人傳話來「也不是太好聽」，尤其最不能忍受的是男人一做錯事，就讓太太出來道歉，「這算什麼社會教育」？張花冠直言：「大家都叫我忍耐，可是這是沒有道理的事。」表示是心裡覺得非常不受尊重，才希望藉由提告達成普遍社會教育。

不能浪費社會資源？ 張花冠：這句話很沙文

張花冠指出，今天嘉義縣黨部主委還說她「不能這樣浪費社會資源」，這句話本身很沙文，主委本身就需要再受社會教育。在場媒體詢問張花冠「今天會不會希望黨主席蔡英文在中常會上替她主持公道？」張花冠則說，中常會時間不長，黨的事情先談，如果黨很尊重此事的話，「主席應該主動關心」，不過自己不是要來給總統摸頭的。