答應婦聯會「芭樂票」？ 內政部斥：報導內容無中生有

2017-08-22 18:43

〔記者鄭鴻達、楊淳卉／台北報導〕內政部與中華民國婦女聯合會達成轉型協議，遭《上報》報導協商過程踢開不當黨產處理委員會，且接受婦聯會未簽任何書面協議書或行政契約的「芭樂票」。對此，內政部駁斥並譴責「報導內容無中生有」，強調將於適當時機公布書面行政契約；黨產會聲明亦駁斥這篇報導，表示媒體勿捕風捉影

為說明婦聯會勞軍捐議題，內政部長葉俊榮於7月24日召開記者會，宣布與婦聯會達共識，指婦聯會併入婦聯社福基金會，婦聯會同意捐出8成資產、312億元給國庫，且未來基金會董事一定比例由政府推派代表監督內部運作，被視為是婦聯會案一大進展。

《上報》報導指出，被葉俊榮視為重大突破的會商，內政部踢開黨產會，未告知、邀請黨產會參與協商，黨產會直到當天下午記者會前，才得知內政部已與婦聯會談妥。

報導也指出，事後，民進黨立委陳其邁辦公室要求內政部提供當天會議紀錄及簽署之文件，內政部官員竟回應無相關會議紀錄，也未簽下任何書面協議書或行政契約，等於內政部空口白話宣稱雙方已達共識，形同僅得到婦聯會的芭樂票。

內政部則說，內政部與婦聯會協商過程中，已與黨產會建立順暢溝通管道，並取得機關內部共識，對於媒體未經查證即無中生有、杜撰不實報導，表示強烈譴責，並請媒體勿忘新聞倫理。

內政部說明，婦聯會勞軍捐案係秉持「整體解決、積極溝通、公益優先」三原則，及「組織落實民主轉型、資產捐國庫做公益、會務接受公共監督」三大方向處理，自7月3日首度會商起，多次與黨產會討論、確認處理模式，內政部長葉俊榮更曾與黨產會主委顧立雄會面。

內政部強調，絕無媒體所稱「根本沒有知會或邀請黨產會參與」情事，內政部自8月起已和黨產會、婦聯會就捐款、組織轉型等具體內容展開協商，待協商完成後，將簽署書面行政契約，並於適當時機對外公布，絕無媒體所謂「芭樂票」情事。

對此，黨產會嚴正聲明報導與事實不符，表示與內政部一直保持聯繫，並於7月24日新聞稿已明白指出「本會經內政部邀請，有請專任委員參與協商會議，對於雙方之協商結論樂見其成，並期待早日落實協商結論內容。」並無所謂黨產會事先不知情，一直等到當天下午內政部召開記者會，才知道內政部和婦聯會已經談定云云。

為避免錯誤訊息混淆大眾視聽，黨產會聲明，《上報》報導指稱本會事前不知情並非事實，盼媒體朋友自重並針對事實報導，切勿捕風捉影。