「延遲進場很嚴重嗎？」 李來希：台灣人要再教育

2017-08-20 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕反年改人士昨赴世大運開幕典禮所在地台北田徑場鬧場，導致各國選手一度無法進場，引起各界憤怒，反年改人士的舉措「讓台灣丟臉」幾乎成為全民共識。對此，全國公務人員協會理事長李來希今天表示，選手延遲進場沒那麼嚴重，綜觀國際媒體的報導，都未指陳抗人士丟台灣的臉，台灣的媒體和人民需要再教育。

稱「自我負責」 李來希臉書不關閉

對於反年改陳抗被批評「丟台灣人的臉」，李來希今天接受媒體訪問表示，所有國際新聞的報導，都未提及反年改陳抗人士丟台灣的臉，但台灣媒體自我矮化，說反年改團體丟台灣的臉，「我們的媒體需要再教育、我們的人民需要再教育」。

李來希說，在自由民主法治的社會，人民因權利受侵害而走上街頭是正常現象，所有國際賽事跟國際會議都不缺抗爭活動，只有極權國家才沒有這個權利。他舉例，近年的WTO部長級會議及里約奧運都有許多示威者，但都沒有人說他們丟國家的臉。

李來希指出，人民表達訴求時難免影響活動進行，昨天只是延遲了選手進場20到30分鐘，沒有影響到選手的比賽權利，「有那麼嚴重嗎？」

對於昨天事件後大批網友湧入他的臉書嗆聲，李來希今晚在臉書發文強調，他的臉書不會因為有人灌爆，就像鴕鳥一樣刪除或關閉，他認為，這是一種自我負責的基本態度。