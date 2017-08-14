基本工資調漲 傳勞動部腹案要漲5％

基本工資傳勞動部腹案將調漲5%。（資料照，記者吳柏緯攝）

2017-08-14 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕基本工資是否調漲，受到重視，據報導，勞動部已擬好腹案，以調升基本工資5％為目標，時薪從現行的133元調高至140元，月薪從現行的2萬1,009元升至2萬2,059元。

勞部將在本月18日召開基本工資審議委員會，而目前，勞、資及政府各相關部門已開會前會，進行各項磋商，在本月11日，勞方代表喊出基本月薪從現行2.1萬調高到2.6萬元以上，全產總更喊出月薪調至2萬7,700元；工商團體表示，在一例一休尚未修法前，不宜調漲基本工資。「如果真的要調，先從兼職和邊際勞工的時薪開始調起」；今天上午，勞動部、經濟部及七大工商團體將進行對談。

至於官方腹案，《工商時報》報導，勞動部以調升基本工資5％為腹案目標，明年有機會調整至2萬2,059元，時薪也可上看140元；將以此為版本，跟資方代表進行對話。

據報導，勞動部是依行政院主計總處2016年工業及服務業有調升經常性薪資廠商占20.9%，與2015年相比，減少了0.2%，其中全面調升勞工薪資廠商數量減少0.4%、僅12.9%，證明調整基本工資後，雇主未必會替勞工加薪；且台灣企業盈餘分配給員工份額，低於歐美、韓、星等國。