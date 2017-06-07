立委擬提案 先行推動境內不在籍投票

2017-06-07 13:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院今舉行選制改革公聽會，討論到「不在籍投票」實施範圍與對象之可行性。相較於過去聚焦於海外僑民和台商，立委與專家學者今提出「境內不在籍投票」先行，使未居住在戶籍地的國民降低投票成本，促進票票等值，再階段性地擴大辦理範圍與對象。民進黨立委李俊俋表示將研擬相關法案，於下會期提出。

李俊俋今天早上在立法院舉行公聽會，從韓法大選看我國選舉制度的改革方向，公聽會觸及「不在籍投票」議題，立委和與會專家學者針對不在籍投票的實施方式、範圍與對象等進行討論。民進黨立委賴瑞隆與蘇巧慧都認同推動不在籍投票，賴瑞隆指出，全世界都有投票率低的問題，希望台灣選舉制度也調整以增加人民的政治參與，應加快修法有效展現人民意志。

蘇巧慧則指出，她贊成推動18歲公民權與不在籍投票，尤其統計顯示投票率與戶籍常住人口比例有強烈關聯，長住戶籍地比例高的選區，明顯投票率高，長住戶籍地比例低的選區則呈現明顯差距，因此她認為加速推動不在籍投票有其必要性。民進黨立委Kolas Yotaka則關注原住民在台灣境內的不在籍投票，因許多原民到都市工作，回到部落投票的成本高，影響原住民族投票率。

彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆也認為，原住民不在籍投票可以做，經驗成熟再逐步處理。他並點出不在籍投票最大問題在於台灣社會習慣投票當晚即開票，與提前投票或通訊投票等程序不同；且台灣社會對選舉透明度和監票等要求高，未來若推動電子化投票，需要說服人民信任該系統。

劉兆隆也直言，即便是電子化投票，他也不贊成不在籍投票納入中國200萬台商，因為中國網路長城的不確定性因素太高，「200萬選票完全能夠影響台灣大選」，他提醒推動不在籍投票應思考形式與排除對象。成大政經所助理教授王宏仁則建議採取階段性作法，例如先從全國性的總統選舉開始試辦，因全國性選舉受不在籍投票的影響比例較小；實施範圍也可先從國內的不在籍投票開始，再慢慢擴展到國外台僑。

中選會選務處處長高美莉則說，選舉權是憲法賦予的參政權，針對不在籍投票制度，中選會樂觀其成。具體實行部分，中選會認為不在籍投票應在中央層級選舉實施，因地方選舉種類多，實行困難度非常高。但高美莉也提到台灣選舉長期實行現場開票，社會將需要時間適應不在籍投票程序。

李俊俋總結時表示，台灣號稱民主國家，但不在籍投票制度走得相對緩慢，和選制設計與台灣選舉文化有關；而鄰近國家近年都積極推動不在籍投票，他認為台灣應有勇氣跨出這一步。李俊俋舉出數項重點，包括不在籍投票中的事先登記制，涉及選舉人名冊公開；廣設不在籍投票特別投票所；與實施範圍是否為全國性總統選舉；依原民或學生等特定對象，先行試辦境內不在籍投票等。他將彙整公聽會意見，研擬相關法案，在下會期提出。