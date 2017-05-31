虎頭山兩項工程 交通部補助5000萬元

交通部長賀陳旦視察桃園市虎頭山風景特定區，同意補助5000萬元。（記者謝武雄攝）

2017-05-31 12:20

［記者謝武雄／桃園報導］在立法委員鄭寶清、鄭運鵬安排下，交通部長賀陳旦今天視察桃園市虎頭山風景特定區，賀陳旦首先聽取簡報，對於市府所提「後山遊憩綠廊溪溝跨橋計畫」、「虎嶺迎風綠廊計畫」，總經費7900萬元，交通部同意補助5000萬元，兩項工程預計明年6月底完工。

桃園縣政府於103年12月11日公告虎頭山風景特定區，範圍720公頃，其中後山步道仍有多處高低落差較大不易通行，「後山遊憩綠廊溪溝跨橋計畫」為改善「三聖宮」通往「長壽路164巷」路徑，規劃設置溪溝跨橋工程，跨橋長度約45公尺，改善兩側步道約164公尺，提供登山民眾更好的登山環境，突破步道節點障礙，將後山遊憩綠廊串聯，工程將施作跨溪鋼橋、棧道、護欄及相關號誌，總經費約1900萬元。

另「虎嶺迎風綠廊計畫」，從虎頭山環保公園至水汴頭段，利用既有道路兩側向外延伸設置賞景步道、自行車道、平台及相關設施等，總經費約6000萬元，其中自行車、步道採共用模式，自道路邊向外拓寬 2.5公尺，採用不銹鋼管樑柱，路面鋪設防滑處理確保安全。