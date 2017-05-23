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特赦阿扁 花媽：立場不變 相信政府會發揮智慧

2017-05-23  14:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕挺扁人士發起特赦陳水扁連署，高雄市長陳菊今天表示，相信政府會發揮智慧，在適宜的時候特赦阿扁，連署部分須等看到、瞭解後再討論。

陳菊強調，建議特赦阿扁的立場不變，但她今天是用「相信」兩字，與先前常用的「希望」、「期待」不同。

在馬政府後期，陳菊就曾表態支持特赦阿扁，去年小英執政後，陳菊在高雄市議會答詢有關特赦陳水扁的問題時再次表示，特赦陳水扁是司法問題，也是政治問題，希望新政府能好好處理，在適當的時機特赦扁。

日前凱校餐會，挺扁人士再發起特赦扁的連署，引起各界關切﹔接著台南市長賴清德也表態支持特赦阿扁，陳菊今天則指出與先前立場不變。

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  • 高雄市長陳菊今天強調，支持特赦阿扁立場沒變，相信政府會有智慧妥善處理。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳菊今天強調，支持特赦阿扁立場沒變，相信政府會有智慧妥善處理。（記者王榮祥攝）

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