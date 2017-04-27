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前瞻政策衝突 潘維剛：空頭支票

2017-04-27  12:55

〔記者王捷／台南報導〕國民黨主席候選人潘維剛，今日上午到台南參加婦女團體「蘭馨協會」活動，在致詞時，她表示不願講出政治性的議題，因此停留在婦女議題，但會後接受採訪時，她提到前瞻政策的衝突，認為蔡英文政策沒有開源，是在搶A團體的錢補給B團體，上兆的預算恐怕會成為空頭支票。

潘維剛說，之前謝長廷在任時，就曾經拿防洪預算製作防洪設備，但現在全都不算數，前瞻政策從頭做起，這是在浪費預算，在尚未評估下，就直接分配預算，台灣不像美國經濟政策，先想辦法開源，找到經濟立基點，才發展經濟政策，台灣是在有限的資源分配，蔡英文的經濟政策是把餅做小了。

比如現在前瞻政策，因為資源有限，造成不同團體間的衝突，國民黨與民進黨在雙方都未一致認同的情況下強制過關，蔡總統應該做多一點的溝通與協調，避免兩黨衝突。

說到衝突，潘維剛又講到台南八田與一銅像被砍事件，她認為民進黨上任後，開始族群撕裂，美國之所以有競爭力，是因為族群融合，大家目標一致，但反觀八田與一事件後，各派放話爭相「出草」，這讓族群產生對立、不和諧，希望她上任國民黨主席後，能促進兩黨和諧。

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  • 國民黨主席候選人潘維剛，在參加婦女會活動大談前瞻政策，她認為這項政策不應該造成如此大衝突。（記者王捷攝）

    國民黨主席候選人潘維剛，在參加婦女會活動大談前瞻政策，她認為這項政策不應該造成如此大衝突。（記者王捷攝）

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