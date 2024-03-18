兒福聯盟社工遭上銬 教長：第一時間很震撼

兒福聯盟社工遭上銬一事，立委陳培瑜今在立法院教育及文化委員會質詢表示，此事引發社工界極大震撼。（記者林曉雲攝）

2024/03/18 10:07

〔記者林曉雲／台北報導〕兒福聯盟社工遭上銬一事，立委陳培瑜今在立法院教育及文化委員會質詢表示，此事引發社工界極大震撼，最近是升大學選填志願的時間，是否會衝擊學生選擇就讀社工相關科系？教育部長潘文忠答詢表示，他有看到社工被捕的新聞畫面，第一時間也很震撼。

陳培瑜質詢表示，兒福聯盟社工遭上銬一事，嚴重衝擊社工界，最近東海大學社工系給同學一封信，提到社工學生可能因此感受到疑慮迷惘，情緒受到衝擊，信中強調社工是社會安定的力量，也是弱勢者最主要的依靠，在專業發展過程需不斷調整方向，面對挑戰及壓力，師長們會與大家同行向前。

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陳培瑜也表示，中小學學生的家庭失去功能，是兒保社工承擔了在社區接住這些孩子的工作，但涉案的兒福聯盟社工被上銬一事，嚴重衝擊社工界，也可能會影響年輕人選擇就讀社工系或投入社工領域的意願，最近是升大學選擇志願的時間，教育部長潘文忠應給社工師生一些信心。

潘文忠表示，保母虐死幼兒一案，讓大家都很震驚，他也有看到社工遭上銬的新聞畫面，第一時間很震憾，因為他曾在地方服務過，接觸過很多社工，社工都是衝第一線，承擔非常多的工作。

此外，陳培瑜也關注兒科不是醫學生的首選，要求教育部應關注。潘文忠表示，教育部和衛福部做一些討論因應。

教育部長潘文忠（左）答詢表示，他有看到社工被捕上銬的新聞畫面，第一時間也很震撼。 （記者林曉雲攝）

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