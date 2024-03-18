史瓦帝尼總理戴羅素訪台 外交部：彰顯邦誼堅實

外交部發布新聞稿指出，史瓦帝尼王國總理戴羅素應我國政府邀請，今率團抵台訪問。（外交部提供）

2024/03/18 09:47

〔記者楊堯茹／台北報導〕我國非洲友邦史瓦帝尼王國外長戴柏莉（Pholile Shakantu）一月底才訪台，史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）伉儷今（18日）下午也率團抵台訪問，外交部表示，這是戴羅素去年11月接任總理後首次訪台，蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長陳建仁將分別接見；史瓦帝尼官員密集訪台，彰顯兩國堅實邦誼。

外交部發布新聞稿指出，史瓦帝尼王國總理戴羅素應我國政府邀請，今率團抵台訪問，訪團成員除總理夫人琵莉蕾（Philile Dlamini）外，史國天然資源暨能源部部長隆寇凱拉親王（Prince Lonkhokhela）與夫人伊梅妲（Inkhosikati LaMabuza Emelda），以及總理府政務次長史都華（Bertram Stewart）等內閣重要成員也隨團來訪，外交部表達誠摯歡迎。

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外交部表示，戴羅素此行是自去年11月接任總理後首次訪台，我國政府至為重視戴羅素此次來訪，總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長陳建仁將分別接見，外交部長吳釗燮也將設宴款待。

外交部強調，繼史國外交暨國際合作部部長戴柏莉1月31日訪台後，史國政府最高行政首長的戴羅素也於短期內率團訪台，彰顯台史兩國堅實邦誼。外交部將持續與史國政府密切合作，深化台史在所有領域的互動交流，以增進兩國人民的共同福祉。

外交部續指，戴羅素另將拜會台灣中油股份有限公司桃園煉油廠及台灣世曦工程顧問股份有限公司等企業，討論我國協助史國興建戰略儲油槽等合作計畫細節，並出席外交部及中華民國對外貿易發展協會20日舉辦的「史瓦帝尼投資商機說明會」，親自向台灣業者介紹史國在非洲優越的地理位置以及具有各項關稅優惠的優勢，邀請我商選擇將史國作為拓銷非洲的產品基地。

訪團此行也將搭乘高鐵前往台南，參訪國立成功大學及該校防災研究中心，及參觀台南台鋼獵鷹籃球隊主場館。

外交部也說，史瓦帝尼王國政府多年來持續在各個國際場域中發言力挺台灣的國際參與，戴羅素總理本人在去年11月上任後，於同年12月代表史國出席「聯合國氣候變化綱要公約」第28屆締約方大會（UNFCCC COP28）氣候行動峰會，在會中為我執言，以具體行動展現對台灣的支持，外交部藉此機會再次表達誠摯謝意。

「史瓦帝尼投資商機說明會」報名連結

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