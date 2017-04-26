反年改與白狼為伍 徐永明：只會向下沉淪！
2017-04-26 17:17
〔即時新聞／綜合報導〕反年改群眾19日不僅包圍立院，還對縣市首長、立委、國會助理等人動粗。中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，今率領百人到立院，高舉五星旗聲援軍公教抗爭。對此，時代力量黨團總召徐永明批評，反年改團體行動越走越偏，若再與白狼站在同陣線，「只會向下沉淪而已！」
徐永明於臉書粉專撰寫〈反年改和張安樂合流，只會向下沉淪〉一文。徐永明在文中提到，白狼今率眾赴立院外，聲援反年改群眾，並高舉五星旗稱，「五星紅旗掛保證，年金領的爽歪歪」，他認為，「反年改團體行動至今，愈走愈偏，正當性已蕩然無存」。
徐永明指出，抗議團體從419包圍立院，不只衝撞國會議員，連出席前瞻計畫公聽會的縣市首長也遭殃，桃園市長鄭文燦因此斷了2根肋骨，「誇張至極」。徐永明說，白狼有多次帶人到公民團體活動現場鬧場的前科，若又與反年改團體合流，「未來反年改行動必定激化升溫，不可收拾」。
徐永明批評，反年改團體現已對外預告，520必會採取行動，當天要應考的學生，也被迫臨時更換考場，權益已受侵害。徐永明質疑，抗議群眾堅稱，「自己的退休金權益一毛都不能少，但傷害他人身體、權益時，李來希等人是否有反省過？」他呼籲反年改團體，「別病急亂投醫，和張安樂站在一起，只會向下沉淪而已！」
徐永明臉書粉專全文：
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 徐巧芯認愛「台北陳致中」 周刊爆：疑同居
- 林飛帆也傳喜訊！ 婚宴將開30多桌
- 中科副院長：首架高教機將於108年9月亮相
- 參選黨主席 郝龍斌：國民黨要強才能制衡民進黨
- 黃國昌轟永豐金違法 要求金管會徹查
網友回應
熱門新聞
- 週刊爆料：劉錚私會主播進女廁 兩人在裡面待20分鐘...
- 昔日衝鋒槍掃射天安門 中國前上將監獄用筷子刺頸亡
- 統促黨反年改 今到立院前聲援
- 谷阿莫勝訴機率低？ 蔡依林律師分析案子...
- 美女警攜槍過境案獲不起訴 槍彈被聲請宣告沒收
- NBA》魏少遭淘汰 但恐怖數據成為歷史第一人
- 63歲劉德凱拒再婚 只想找「老伴」
- 今年報稅部分地區免等！先上網領號碼牌輪到再出門
- 浩鼎告壹傳媒報導不實一審敗訴 律師團：將上訴
- MLB》陳偉殷換老闆 基特團隊391億買下馬林魚
- MLB》拚了！ 替補老將飛越捕手搏命搶分（影音）
- 駁斥「借腹產子」傳聞 黃曉明首度曝光Baby孕肚照！
- 《鬼怪》超威！VOD賺4億 打敗《太陽》《請回答》創紀錄
- 4/26重要財經新聞一覽
- 鋒面、東北季風影響 北北基等8縣市大雨特報
- 從暴摔手套到沉穩 HU式驚人蛻變
- 被告又輸馬英九！ 周玉蔻化身「白雪公主」這樣回...
- 拐拐勾新歡IG洩密？「他」甜蜜相隨趴趴遊
- 國際反避稅 75％企業表態不再積極規劃避稅
- 出庭罵檢察官「垃圾」還持椅要攻擊 重聽男咆嘯公堂被判刑
- 女歌手職業超跳tone 開店還兼任驗光師
- 04/26 各報重點新聞一覽
- 羽球》不讓球后戴資穎專美於前 周天成首輪也開張
- 美公民遭陸以間諜罪判刑 將驅逐出境
- 金融業加薪幅度 銀行業平均3％、證券業最高15％
- 凱旋國中戲劇社創社2年 連拿2次全國特優
- 美聯航強拖醫生下機濺血 航警新爆：他自己撞的…
- 男星脖子纏繩抗議 差點被勒死
- 台股開盤上漲18.81點 報9860.52點
- 男星遭栽贓誣陷損失億元 嘆傷害烙印一輩子
- 疑喝水嗆到 新北3歲男童送醫急救
- 成宮寬貴神隱5個月 傳秘密返日參加派對
- 乞討耍賴不聽勸阻 青年判罰千元
- 一個遊戲鬧翻！孟耿如揭對戲周湯豪「冷戰 」
- 騎到死巷被甕中捉鱉 偷車賊：怨不得人
- 證券行情表、證券表格
- 嗆聲謝霆鋒牽狗來拉屎 娛評家承諾「現拉現吃」
- 高雄四區 將設日照中心
- 補貼外勞生子 勞動部估今年花551萬
- 2字頭來了！新台幣早盤最高29.988元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：反年改與白狼為伍 徐永明：只會向下沉淪！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分