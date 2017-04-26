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反年改與白狼為伍 徐永明：只會向下沉淪！

2017-04-26  17:17

〔即時新聞／綜合報導〕反年改群眾19日不僅包圍立院，還對縣市首長、立委、國會助理等人動粗。中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，今率領百人到立院，高舉五星旗聲援軍公教抗爭。對此，時代力量黨團總召徐永明批評，反年改團體行動越走越偏，若再與白狼站在同陣線，「只會向下沉淪而已！」

徐永明於臉書粉專撰寫〈反年改和張安樂合流，只會向下沉淪〉一文。徐永明在文中提到，白狼今率眾赴立院外，聲援反年改群眾，並高舉五星旗稱，「五星紅旗掛保證，年金領的爽歪歪」，他認為，「反年改團體行動至今，愈走愈偏，正當性已蕩然無存」。

徐永明指出，抗議團體從419包圍立院，不只衝撞國會議員，連出席前瞻計畫公聽會的縣市首長也遭殃，桃園市長鄭文燦因此斷了2根肋骨，「誇張至極」。徐永明說，白狼有多次帶人到公民團體活動現場鬧場的前科，若又與反年改團體合流，「未來反年改行動必定激化升溫，不可收拾」。

徐永明批評，反年改團體現已對外預告，520必會採取行動，當天要應考的學生，也被迫臨時更換考場，權益已受侵害。徐永明質疑，抗議群眾堅稱，「自己的退休金權益一毛都不能少，但傷害他人身體、權益時，李來希等人是否有反省過？」他呼籲反年改團體，「別病急亂投醫，和張安樂站在一起，只會向下沉淪而已！」

徐永明臉書粉專全文：

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  • 時代力量黨團總召徐永明批評，反年改團體行動已越走越偏，若再與白狼站在同陣線，「只會向下沉淪而已！」（資料照，記者林正堃攝）

    時代力量黨團總召徐永明批評，反年改團體行動已越走越偏，若再與白狼站在同陣線，「只會向下沉淪而已！」（資料照，記者林正堃攝）

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