觀賞世大運揮國旗？教育部：場內不可以

教育部次長蔡清華今天表示，世大運賽場內不能拿國旗。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-04-24 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕看世大運可以帶國旗嗎？教育部次長蔡清華今天對此回應，依照奧林匹克委員會規章，賽場內不能有國旗，周邊可以掛。

立委蔣乃辛今天上午在立法院提問，世界大學運動會是否能拿國旗，「可不可以帶國旗進場？主辦單位不能有國旗嗎？該掛還是要掛。」

蔡清華回應，奧會規章規定，賽場內不可代國旗，不過周邊還是可以。此外，他也回應世大運場管品質，目前都已逐步完工。

蔡清華表示，教育部補助各大學53個場館，目前已有51個完工，另外各場館也有備案，已請台電負責規劃，各種可能方案都已演練，他對立委表示，「有把握」。