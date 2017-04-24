| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
歸仁傳工人手捲入麵包機 醫師到場搶救中
 首頁 > 政治

觀賞世大運揮國旗？教育部：場內不可以

教育部次長蔡清華今天表示，世大運賽場內不能拿國旗。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-04-24  14:25

〔即時新聞／綜合報導〕看世大運可以帶國旗嗎？教育部次長蔡清華今天對此回應，依照奧林匹克委員會規章，賽場內不能有國旗，周邊可以掛。

立委蔣乃辛今天上午在立法院提問，世界大學運動會是否能拿國旗，「可不可以帶國旗進場？主辦單位不能有國旗嗎？該掛還是要掛。」

蔡清華回應，奧會規章規定，賽場內不可代國旗，不過周邊還是可以。此外，他也回應世大運場管品質，目前都已逐步完工。

蔡清華表示，教育部補助各大學53個場館，目前已有51個完工，另外各場館也有備案，已請台電負責規劃，各種可能方案都已演練，他對立委表示，「有把握」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世大運 世界大學運動會 國旗 蔡清華
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：觀賞世大運揮國旗？教育部：場內不可以


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.