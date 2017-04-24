參選台北市長？ 朱立倫：沒有這回事

對於中國時報以頭版報導他是「2018首都之戰的藍營首選」，朱立倫強調自己是新北市長，不受任何其他因素影響。（記者張安蕎攝）

2017-04-24 11:44

〔記者張安蕎／新北報導〕「旺旺中時民調中心」研究發現，新北市長朱立倫若轉戰台北市，支持度僅小輸柯文哲6％，讓藍營對「光復北市」燃起希望，朱立倫今天對此表示，沒有這回事，「我是新北市市長，每一天把我的市政工作做好，不受任何其他因素影響。」

朱立倫今天上午到中和積穗國小視察時，接受媒體訪問，對於中國時報以頭版報導他是「2018首都之戰的藍營首選」，朱立倫強調，「我已經說過我是新北市市長，每一天把我的市政工作做好，不受任何其他因素影響，柯市長是台北市市長，他把市政做好，我們一起努力。」

媒體詢問他，被點名要選台北市，你的想法是怎麼樣？朱立倫指出，「沒有這回事！對我來講，每一天把市政工作做好，就像對我來講，每所學校的改建、每個公共工程、每個公園的綠地、每個公共建設，都是最重要的，這是市長該做的。」