掛名粉專PO質疑賄選影片 詹啟賢報警處理

2017-04-22 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕距離國民黨黨魁選舉投票不到一個月，「黨內互打」戲碼持續上演，在臉書上更出現掛名前國民黨副主席詹啟賢的後援會PO出質疑賄選的影片，詹啟賢競選辦公室今對此則表示，完全不了解該後援會的成員及背景，因擔心誤導外界，已先報警處理。

臉書上有不知名人士以《民間挺詹啟賢網路後援會》為名成立粉專，並在上面貼出質疑黨主席選舉連署作弊以及力挺詹啟賢的相關文章，該粉專昨更貼出一段聲音經過變造的對話影片，內容提及「縣長30、2個立委20、議員30，加一加100」，「原來人頭綁樁是這樣來的，難怪某陣營每次反應都很激烈」。

但據《中央社》報導，詹啟賢競選辦公室今發布新聞稿，強調不認識該粉專的相關管理人員，也未與該粉專有任何來往，對於該粉專發布的相關內容也不知源於何處，但考慮到該粉專掛名「詹啟賢」恐外界遭誤導，因此已報請警方協助查明原委。

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