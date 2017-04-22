掛名粉專PO質疑賄選影片 詹啟賢報警處理
2017-04-22 21:21
〔即時新聞／綜合報導〕距離國民黨黨魁選舉投票不到一個月，「黨內互打」戲碼持續上演，在臉書上更出現掛名前國民黨副主席詹啟賢的後援會PO出質疑賄選的影片，詹啟賢競選辦公室今對此則表示，完全不了解該後援會的成員及背景，因擔心誤導外界，已先報警處理。
臉書上有不知名人士以《民間挺詹啟賢網路後援會》為名成立粉專，並在上面貼出質疑黨主席選舉連署作弊以及力挺詹啟賢的相關文章，該粉專昨更貼出一段聲音經過變造的對話影片，內容提及「縣長30、2個立委20、議員30，加一加100」，「原來人頭綁樁是這樣來的，難怪某陣營每次反應都很激烈」。
但據《中央社》報導，詹啟賢競選辦公室今發布新聞稿，強調不認識該粉專的相關管理人員，也未與該粉專有任何來往，對於該粉專發布的相關內容也不知源於何處，但考慮到該粉專掛名「詹啟賢」恐外界遭誤導，因此已報請警方協助查明原委。
相關影片請見：
相關連結請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 年改會：年改挹注退撫基金 破產延後19年
- 侯友宜臉書貼影片打臉 柯P：典型選舉操作
- 争取前瞻 陳歐珀：宜蘭絕對不只1200萬元
- 掛名粉專PO質疑賄選影片 詹啟賢報警處理
- 老蔣銅像又被斬 郝龍斌怒批反遭打腫臉...
網友回應
熱門新聞
- 澳學者籲全世界告訴中國：台灣不屬於你！
- 死了12年沒下葬 家人天天供餐、幫他洗澡...
- 彭斯訪亞太 聯印尼、澳洲制中
- 陳剛信轉戰T台 民視這樣回應
- 戴奧辛蛋設停損 林聰賢：問題蛋封存 雞移動管制
- 《通靈》暖男自爆處男身 網友瘋求認識
- （影音）鍾欣怡曬3月孕肚 逆天身材竟與孕前無差別
- 《中英對照讀新聞》You say Austria, I say Australia:Airbus trips up on tricky typo－你說奧地利，我講澳洲：空中巴士搞上麻煩的打錯字
- 宅男女神私會已婚富商 嘴硬不認當小三
- 海產富二代攜妹開毒趴 父親淚罵「了尾仔」
- MLB》一朗被球僮擺一道 隊友憤怒吼叫（影音）
- 鞋櫃不是雜物？ 台高行：放走廊就該罰
- 美聯社：川普表示下週公布稅務計畫
- 女大生疑患登革熱不就醫 藥師違法開藥被罰
- MLB》終於開轟！包爺致勝三分砲 藍鳥13局險勝天使（影音）
- 林智堅取經日本美術館 打造新竹文化觀光亮點
- 委內瑞拉首都午夜暴力頻傳 11人遭殺害
- 曾被捲入麥可傑克森戀童疑雲 《小鬼當家》的他與麥可女兒親密摟抱重聚
- Lin bay 好油》毒蛋與攻殼蛋頭隊
- 北車B1走道有屎味 台鐵：馬桶管線破裂
- 男星坦承「八年沒做了」 直呼好害羞！
- 加油再等等 台塑下週汽油降0.5元柴油0.6元
- 南台灣大學新南向 一卡通、全家、康橋也參一咖
- 女友揪男友「速激八」 一旁路人驚呆了
- 日月光南北出動逾400名員工淨灘
- 韓大選最新民調 文在寅領先安哲秀11％
- 工商界︰升值看美臉色 只能忍受
- 不知住處的客人 運將與警助精障女返家
- 這不科學 許瑋甯坦承美圖修了這些地方...
- 中國要求改名遭WMA拒絕 「台灣醫師會」維持原名
- 漲菸稅 年助長照233億
- 台灣國際藝術交流展 10國49位藝術家參展
- 一聽到有急症 仁醫跳下車返院救命
- 屏東市萬年溪發現男浮屍
- 法大選前市場保守 美股收黑
- 驚！正妹女團搶玩「便便」還自拍
- 威肯踩PUMA 傲視日本街頭時尚 襪套式鞋口設計+編織鞋面 極簡風格
- 回家「靠爸」學種土芒果 年收破百萬還拿冠軍
- 交通資訊照過來 4接駁車天天開
- 省百元車錢冒雨載兒 單親媽不幸車禍亡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：掛名粉專PO質疑賄選影片 詹啟賢報警處理
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分