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掛名粉專PO質疑賄選影片 詹啟賢報警處理

2017-04-22  21:21

〔即時新聞／綜合報導〕距離國民黨黨魁選舉投票不到一個月，「黨內互打」戲碼持續上演，在臉書上更出現掛名前國民黨副主席詹啟賢的後援會PO出質疑賄選的影片，詹啟賢競選辦公室今對此則表示，完全不了解該後援會的成員及背景，因擔心誤導外界，已先報警處理。

臉書上有不知名人士以《民間挺詹啟賢網路後援會》為名成立粉專，並在上面貼出質疑黨主席選舉連署作弊以及力挺詹啟賢的相關文章，該粉專昨更貼出一段聲音經過變造的對話影片，內容提及「縣長30、2個立委20、議員30，加一加100」，「原來人頭綁樁是這樣來的，難怪某陣營每次反應都很激烈」。

但據《中央社》報導，詹啟賢競選辦公室今發布新聞稿，強調不認識該粉專的相關管理人員，也未與該粉專有任何來往，對於該粉專發布的相關內容也不知源於何處，但考慮到該粉專掛名「詹啟賢」恐外界遭誤導，因此已報請警方協助查明原委。

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  • 在臉書上出現掛名前國民黨副主席詹啟賢的後援會，不過詹啟賢競選辦公室今對此表示完全不了解該後援會的成員及背景，因擔心誤導外界，已先報警處理。（資料照，記者張嘉明攝）

    在臉書上出現掛名前國民黨副主席詹啟賢的後援會，不過詹啟賢競選辦公室今對此表示完全不了解該後援會的成員及背景，因擔心誤導外界，已先報警處理。（資料照，記者張嘉明攝）

  • 臉書上有不知名人士以《民間挺詹啟賢網路後援會》為名成立粉專，並在上面貼出質疑賄選的影片。（圖擷自《民間挺詹啟賢網路後援會》臉書）

    臉書上有不知名人士以《民間挺詹啟賢網路後援會》為名成立粉專，並在上面貼出質疑賄選的影片。（圖擷自《民間挺詹啟賢網路後援會》臉書）

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相關關鍵字： 國民黨 國民黨主席 國民黨主席選舉 國民黨魁 詹啟賢
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標題：掛名粉專PO質疑賄選影片 詹啟賢報警處理


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