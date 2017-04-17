李明哲被抓原因？國安局：中共非為「業績」壓力抓人

2017-04-17 12:51

［記者陳鈺馥／台北報導］非政府組織工作者李明哲遭中國逮捕拘留，國安局副局長周美伍今在立法院備詢表示，研判中共非為業績壓力抓人，是依今年上路的境外NGO法羈押李明哲。

民進黨立委賴瑞隆質詢問及，李明哲被中國逮捕原因究竟為何？周美伍認為，中國自今年一月開始執行「境外NGO境內活動管理法」，以違反國家安全為由被羈押。

周美伍指出，中國逮捕境外NGO工作者有前例，過去加拿大籍、美國、香港人士都有人羈押，羈押時間也有超過一年。

賴瑞隆追問，所以不是中共國安單位躁進行為？周美伍研判，中共做任何事情不會這麼躁進，應該是不會。

賴也說，李明哲妻子李凈瑜日前曾提及，李明哲案是廣東地方情治單位為了業績而創造出來，國安局是否有所掌握。周美伍強調，中共不會為了「業績」莽撞行動抓人。