| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 政治

李明哲被抓原因？國安局：中共非為「業績」壓力抓人

2017-04-17  12:51

［記者陳鈺馥／台北報導］非政府組織工作者李明哲遭中國逮捕拘留，國安局副局長周美伍今在立法院備詢表示，研判中共非為業績壓力抓人，是依今年上路的境外NGO法羈押李明哲。

民進黨立委賴瑞隆質詢問及，李明哲被中國逮捕原因究竟為何？周美伍認為，中國自今年一月開始執行「境外NGO境內活動管理法」，以違反國家安全為由被羈押。

周美伍指出，中國逮捕境外NGO工作者有前例，過去加拿大籍、美國、香港人士都有人羈押，羈押時間也有超過一年。

賴瑞隆追問，所以不是中共國安單位躁進行為？周美伍研判，中共做任何事情不會這麼躁進，應該是不會。

賴也說，李明哲妻子李凈瑜日前曾提及，李明哲案是廣東地方情治單位為了業績而創造出來，國安局是否有所掌握。周美伍強調，中共不會為了「業績」莽撞行動抓人。

廣告
  • 國安局副局長周美伍。（資料照，記者羅沛德攝）

    國安局副局長周美伍。（資料照，記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： NGO 周美伍 李明哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：李明哲被抓原因？國安局：中共非為「業績」壓力抓人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.