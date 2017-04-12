尋求被改革者共識 林為洲：年改藍團版週五出爐

2017-04-12 17:05

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立法院黨團首席副書記長林為洲今會見中華民國各級公教退休人員總會多名代表，討論年金改革相關議題。據轉述，退休公教代表仍主張不應溯及既往，且質疑基金管理是黑箱作業；林為洲指出，本週五國民黨團大會後，將底定黨團正式年改版本。

林為洲、王育敏及黃昭順等國民黨立委，今會見數名中華民國各級公教退休人員總會之代表，就年改方案討論；據轉述，退休公教代表對現有年改方案仍憤恨不平，主張法律不應溯及既往，質疑政府基金管理黑箱且績效不佳，與國安基金關係也是一團迷霧，造成退休人員受影響，政府更遲未提出精算報告。

林為洲指出，會面主要是與退休公教代表預告黨團年改版本，溝通本次將或多或少會有所影響，不可能完全保持現狀，他將向黨團提案的版本，在18%優存利息部分與行政院版一樣，是在6年內退場，於替代率部分，則不若民進黨版一刀砍下去，只剩現有六成衝擊這麼大。

林為洲接著說，退休公教代表的質疑不無道理且也是事實，因此黨團要扮演溝通、協調的角色，希望能取得共識，讓衝擊能減輕，民進黨版為跟退休公教協調，因此黨團年改版本，要聽被改革者的聲音，就是要尋求被改革者共識的版本，已盡力促成改革的共識。

至於國民黨立院黨團正式年改版本何時出爐？林為洲表示，他將先以個人名義提出方案，再由黨團連署，並向黨團大會報告，讓黨團有最後的協調空間，俟本週五開完黨團大會後，預計就會有確定的版本出爐。

外界質疑黨主席洪秀柱曾表示國民黨不該提版本，林為洲則解釋當時洪是去探視「八百壯士」，當時所講的應該是指退休軍人年改版本還沒提出來，並非指所有版本，而黨團也尚未提出此部份，會先等行政院提出其軍人版本，並非外界所言黨團與黨中央不同調。